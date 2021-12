Un bac à compost pour crottes de chien est testé en bord de rivière à Lodève

Des bacs à compost en bois ont été installés à la mi-novembre aux abords de la rivière Soulondres, côté Mosquée, à Lodève. Ils sont là pour six mois dans le cadre d'une expérience pilote dans le département de l'Hérault. Dans l'un des bacs, les propriétaires de chien peuvent s'arrêter au détour d'une balade pour y déposer les crottes de leur animal. Attention, pas de sac en plastique pour le compost. "Il faut utiliser un sac en papier comme ceux qu'on nous donne quand on achète des fruits et légumes" explique Marie Thomann de l'association Terre en Partage, porteuse du projet. Certains sacs sont aussi mis à disposition par la communauté de communes Lodévois et Larzac qui finance le projet. Marie Thomann en utilise un, le chien avec un pouce en l'air dessiné dessus a l'air d'approuver l'initiative.

Du compost pour nourrir les arbres fruitiers

Dans le second bac, il y a du broyat de branches d'arbres. Il suffit d'en prendre avec la casserole qui fait office de pelle mise à disposition et de recouvrir le sac rempli de déjections animales. Il faut deux ans pour que le compost mature et soit utilisable ensuite. "Aujourd'hui les déjections partent à l'enfouissement ou à l'incinération avec les déchets résiduels. Là le compost pourrait à terme nourrir les arbres fruitiers le long de la berge" explique Marie Thomann. Mais pour ça, il faut que les propriétaires de chiens soient au courant et convaincus du projet. Aline Thatto de l'association Mille brins d'herbes a déjà mené une action de sensibilisation auprès des propriétaires de chiens de Lodève. "C'est pour se rendre compte que nous on a des chiens et que des fois on n'a pas forcément envie de ramasser. Mais en même temps quand on a envie de pique-niquer ou de se balader avec les enfants, c'est plus sympa d'avoir des berges propres" raconte l'éducatrice spécialisée, Aline Thatto.

Un projet sur du long terme ?

Certains habitants de Lodève adhèrent au projet. Comme Patricia, propriétaire d'une chienne de la race malinoise âgée d'un an et demi. Mais elle promène son animal de l'autre côté de la rivière Soulondres. Elle ne va pas amener ses sacs remplis de crottes jusqu'à ce bac mais attend que d'autres soient mis sur la commune. Marie Thomann ne se fait pas trop d'espoir. Elle ne pense pas que tous les propriétaires de chiens vont utiliser le bac à compost mais elle reste positive : "si déjà 30 à 50% des gens le font, ce serait déjà chouette." Si le projet fonctionne, d'autres bacs plus résistants pourraient être installés à Lodève. Notamment près du jardin partagé des berges et à la confluence de la rivière Lergue et de la rivière Soulondres.

Marie Thomann de l'association Terre en Partage espère que l'expérience sera un succès.

Il faut mettre les déjections dans des sacs en papier pour le compost.

Les crottes de chiens doivent être mises dans des sacs en papier au compost. © Radio France - Morgane Guiomard