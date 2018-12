Un bailleur social (l'OPH Villejuif) veut faire payer 15 euros par mois à ses locataires pour financer des vigiles

Villejuif, France

La CNL du Val-de-Marne organisait un rassemblement ce jeudi soir à Villejuif pour contester le projet de l’OPH Villejuif. Ce bailleur social (rattaché à l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ) a décidé d’installer un prestataire extérieur privé pour assurer la sécurité et la tranquillité de certains de ses locataires. L’office public de l’habitat leur demande donc de payer 15 euros par mois. Une consultation est en cours jusqu’au 26 décembre. Les locataires des plus de 700 logements concernés ont reçu un courrier dans lequel ils doivent préciser s’ils acceptent ou non de payer ces 15 euros pour financer la société chargée de sécuriser le quartier, notamment face aux trafics.



Je paye déjà pour ma sécurité avec les impôts - locataire

Aïcha , qui a reçu ce courrier il y a quelques jours ne veut pas payer ces 15 euros : "C'est beaucoup pour moi. J'ai une pension d'handicapé et avec ces 15 euros, je préfère faire à manger pour mes enfants. En plus, je paye déjà pour ma sécurité avec les impots". Jean-Louis, autre locataire est sur la même ligne "Moi, je suis à la retraite. Déjà que j'ai des difficultés tous les mois, s'il faut que je paye 15 euros par mois, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a d'autres moyens que de faire payer les locataires".

C'est faire faire payer la sécurité trois fois aux habitants - CNL



La CNL du Val-de-Mane condamne "ce racket sur le dos du pouvoir d’achat des familles" et parle d'"une honte de la part d’un office public de proposer ce genre de marché". C’est "faire payer trois fois aux habitants" puisque ces locataires payent déjà la police nationale par leurs impôts et la police municipale par les impôts locaux . Par ailleurs, la CNDL dénonce "un déni de démocratie". Selon elle, cette "consultation des locataires a été menée dans la précipitation et en pleine période des vacances de Noël (14 au 26 décembre)". Elle exige le retrait de cette mesure. L’OPH Villejuif n’a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu Paris. La mairie précise de son côté qu'il s’agit "d’une simple consultation suite aux sollicitations de nombreux habitants".