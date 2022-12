Un ballon solidaire aux couleurs du Montpellier Hérault

Des ballons de foot recyclés et recyclables aux couleurs de la Paillade, c'est un projet qui a vu le jour à Nantes et auquel plusieurs clubs français comme celui de Montpellier se sont associés. Il ne s'agit pas de jouer avec, mais de les proposer aux fans, puisque ces ballons sont quasiment des oeuvres d'art, dessinés par Docteur Paper, un artiste nantais.

Des ballons conçus par la société Rebond, dont la fabrication se fait pour moitié à Nantes et pour l'autre moitié dans le Pendjab, région située tout au nord de l'Inde et qui constitue la capitale mondiale du ballon de foot.

Entretien avec Simon Mutschler, fondateur de la société Rebond, qui crée et commercialise ces ballons solidaires.

Comment avez-vous convaincu le MHSC et les autres clubs de vous suivre dans ce projet ?

Très honnêtement, il y a eu un vrai enthousiasme autour du projet . Après, il y a toujours des conditions juridiques auxquelles il faut faire attention. C'est presque ça qui a mis du temps à être validé, parce qu'aujourd'hui, les clubs professionnels ont des équipementiers, des partenariats, ce qui est normal. Il fallait donc être sûr de ne pas outrepasser ces conditions là, et que l'équipementier soit d'accord aussi. En tous cas, il y eu un vrai enthousiasme autour de ça. Et en tant que citoyen, même pas en tant que porteur de projet, je trouve que c'est vraiment porteur de valeurs fortes. C'est très encourageant.

Le soutien des clubs et du MHSC est-il d'ordre financier ?

D'une certaine manière, oui. Parce que la façon dont ils s'investissent dans le projet, en communiquant tous sur le projet, c'est déjà un gros soutien. Et dans ce sens là, ça vaut presque tous les euros que les clubs auraient pu mettre. Et ensuite, plusieurs se sont engagés à acheter des ballons qu'on retrouvera dans leur boutique. Ça devient un soutien financier, même si c'est un échange commercial. Chaque contribution commerciale autour de ce projet permet de financer son avancée. Et finalement, que ce soit les particuliers ou les clubs, il font avancer le projet.

Une partie des revenus part à des associations caritatives : l'environnement n'est donc pas le seul bénéficiaire, n'est-ce pas ?

Ce ballon, en fait, est un vrai porte parole. Lorsqu'on a lancé le projet, on l'a fait parce qu'on est issu du monde du ballon et qu'à un moment donné, on était capable de poser un constat. On a creusé en profondeur les matériaux qui étaient utilisés sur le ballon, comment ils étaient réalisés, de quelle manière ? Et on s'est dit : le sport est porteur de valeurs fortes, c'est donc dommage que le ballon qui se retrouve au centre du terrain ne soit, lui, pas porteur de valeurs fortes au niveau environnemental et écologique.

C'est pour ça qu'on en a fait un symbole, finalement, et c'est pour ça qu'on l'a travaillé de manière éco-conçue et sociale. Et les deux vont de pair. C'est vrai qu'on divise souvent l'aspect environnemental, écologique et l'aspect social, mais en fait, les deux sont liés et ça a toujours été dans notre ADN, à chaque fois qu'on a lancé un projet, un ballon, de toujours lier une association, à ce projet là.

Et lorsqu'on a proposé cette grosse opération aux clubs, on leur a proposé qu'ils choisissent eux mêmes une association ou une fondation à laquelle ils soient liés, et qu'un pourcentage des ventes sur ce ballon soit reversé à l'association ou la fondation en question. Et du coup, ça faisait un message global et commun qui était respecté, en tout cas par rapport à notre ADN à nous, et par rapport au message qu'on voulait véhiculer.

L'artiste qui a dessiné le ballon du MHSC : Docteur Paper .