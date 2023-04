Un bar pas comme les autres en plein coeur des Halles du Boulingrin à Reims

C'est un espace au coeur des halles que les quatre associés espèrent bien transformer en un lieu de rendez-vous incontournable. Sacrée Marianne by l'Instant Champenois, un bar, trente-trois places et une carte choisie, tant pour les boissons que pour les en-cas. L'espace, inoccupé, avait fait l'objet d'un appel à projet de la part de la mairie et les quatre associés ont été retenus. Apéros et petite restauration, les mercredis, vendredis, samedis et jours d'ouverture des Halles pour les évènements organisés. Quant au nom choisi, "Sacrée Marianne", il s'agit d'un clin d'oeil à la commune libre du Boulingrin, autoproclamée en 2001 et dissoute en 2015 en même temps que l'association Amic'halles qui la portait.

