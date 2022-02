PHOTOS - Un barbershop dans un bus scolaire américain à Saint-Jeannet

Se faire coiffer et se faire tailler la barbe dans un bus scolaire américain, c'est possible au Daddy's bus, situé à Saint-Jeannet. Son propriétaire, Micka, réalise un rêve de longue date.

Que diriez-vous de vous faire coiffer et tailler la barbe dans un bus scolaire américain ? Le Daddy's bus, situé à Saint-Jeannet, est ouvert depuis cet automne. Vous ne pouvez pas manquer le bus jaune, situé au-dessus du stade de la commune et qui abrite un véritable salon de coiffure. Son propriétaire, Micka, barber de profession, a passé plus de 10 mois à retaper entièrement le véhicule.

Un bus unique en France

Le bus, que Micka a fait venir des Etats-Unis par bateau, est un modèle de 1984. Micka l'a complètement transformé. Deux fauteuils sont installés à l'avant du bus et un bac à shampoing au fond. Plusieurs étagères pour ranger le matériel du barber : tondeuses, brosses, sèche-cheveux, comme dans un salon traditionnel. La déco plonge les clients dans une véritable ambiance américaine.

Micka reçoit environ 15 clients par jour © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"On n'est pas loin d'un investissement comme si on voulait créer un salon de coiffure dans un local vide, confie Micka. Ici, la plus grosse dépense, c'est l'achat du véhicule." Et pour cause, il n'existe pas de marché pour ce type de bus en France. Les prix varient entre 10.000 et 70.000 euros. "En clair, si demain quelqu'un est intéressé pour franchiser, on est sur un investissement de 75.000 euros environ." Le barbershop atypique de Micka commence à être rentable. Les clients sont toujours plus nombreux, entre 15 et 20 par jour. Alors Micka a décidé d'embaucher un apprenti, Félix.

Félix est apprenti au Daddy's bus depuis le début de la semaine © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Installé au dessus du stade de Saint-Jeannet, le Daddy's barbershop est ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 20h.