Un bassin de natation de 50 mètres en projet dans les Ardennes

Boris Ravignon, le président d'Ardenne-Métropole a dévoilé un projet de création de bassin de 50 mètres au centre aquatique Bernard Albin ce vendredi 21 janvier, à l'occasion du déplacement dans les Ardennes de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Pour les champions et les loisirs

Les Ardennes sont l'un des rares départements français à ne pas avoir ce genre d'équipement, qui accueille la majeure partie des compétitions de natation. Conséquence, les nageurs amateurs et les jeunes champions du club Charleville-Mézières Natation doivent aller faire leurs longueurs ailleurs.

On est obligé de nous exiler en stage plus de 60 jours par an. Ça coûte 50 000 euros par an - coach du Charleville-Mézières Natation

Le champion de France et membre de l'Equipe de France Emilien Mattenet, ou le jeune Tom Remy repéré comme talent prometteur de la génération de Paris 2024 par la Fédération française de natation se rendent régulièrement à Amnéville, au Canet-en-Roussillon, voire en Espagne pour s'entraîner.

Le club Charleville-Mézières Natation se retrouve également à l'étroit pour ses 700 adhérents (ils étaient 900 avant la pandémie de coronavirus). Une centaine d'enfants n'ont pas pu s'inscrire en 2021, faute de créneaux suffisants. Le nouveau bassin résoudrait ce problème.

Un bassin oui. Mais lequel ?

Elle-même ancienne championne de natation, la ministre des Sports Roxana Maracineanu, est bien consciente de l'importance pour Charleville-Mézières d'avoir son bassin de 50 mètres. Au cours de sa carrière, elle a côtoyé des nageuses carolomacériennes, comme Pascaline Louvrier qui a disputé les Jeux Olympiques de 1988.

Il faut un bassin de 50 mètres à Charleville-Mézières – Roxana Maracineanu, ministre des Sports

Si l'Etat semble convaincu de l'utilité du projet reste à en définir les contours. Les études préalables envisagent deux scénarios. Dans les deux cas, il s'agirait d'un bassin nordique, en plein air. La version la plus ambitieuse consisterait à créer un bassin susceptible d'accueillir des compétitions nationales : il compterait 8 lignes d'eau, des gradins amovibles et coûterait près de 6 millions d'euros. La version plus modeste prévoit un bassin de 4 lignes d'eau pour 4,5 millions d'euros qui ne servirait qu'aux loisirs et à l'entraînement.

Boris Ravignon, président d'Ardenne Métropole, imagine de répartir la participation financière à parts égales entre le porteur de projet Ardenne-Métropole, et les partenaires que sont l'Etat, le Conseil régional du Grand-Est et le Conseil départemental des Ardennes.

Trop cher, estime Roxana Marcineanu. "Il y a des solutions moins onéreuses", a assuré la ministre des Sports face aux élus et aux nageurs du club. "Nous avons développé une expertise au ministère des Sports dont je souhaite faire bénéficier l'agglomération, la ville, le club, notamment à travers le plan « 5000 équipements de proximité »", a poursuivi Roxana Maracineanu.

Problème, ce plan lancé en 2021, permet de subventionner à 80% des équipements de proximité plus modestes et moins chers que celui porté par Ardenne-Métropole, comme des piscines hors-sol démontables. Les discussions sur le financement du projet de bassin nordique de Charleville-Mézières ne font que commencer.