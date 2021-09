Un bassin en inox pour le centre aquatique de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Il faudra presque 15 jours pour l'installer entièrement. Pour son nouveau centre aquatique, la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux se dote d'un bassin en inox, plutôt qu'en carrelage. Le principal avantage de ce matériau c'est sa longévité, il doit durer aussi longtemps que le bâtiment lui-même. "Il a déjà fait ses preuves en Allemagne, où on a des bassins qui ont 40 ans !", assure Elodie Buntz, responsable du service travaux à la mairie.

Mettre de l'inox dans un fond de piscine, ce n'est pas nouveau, même en France. Mais ce projet est le premier dans l'Hexagone pour l'entreprise autrichienne Berndorf-Bäderbau, qui se présente comme le leader européen du marché.

Payer maintenant, économiser plus tard

Ce bassin en inox coûte 20% plus cher qu'une version classique en carrelage. Mais l'avantage de ce matériau, c'est sa résistance et donc un entretien quasi-inexistant. Pour les services municipaux, c'est donc du temps gagné et le coût de l'entretien économisé sur plusieurs années. Il devrait être rentabilisé en 12 ans.

En cas de fuite autour du grand bassin, l'usage de l'inox est aussi avantageux. "Dans un bassin classique, vous avez trois matériaux : la dalle de béton, l'étanchéité, et le carrelage, explique Elodie Buntz. Donc en cas d'infiltration, ce sont trois composants à tester. Ici, vous savez que la fuite vient de l'inox, parce que c'est le seul composant du bassin." Le bassin arrive sous forme de plaques qui sont soudées sur place, posées sur un fond de gravier, plus flexible en cas de mouvement de terrain qu'une dalle classique.

Sous l'inox, pas de dalle en béton mais du gravier. © Radio France - Sarah Calamand

Une esthétique différente

Petit bémol : une fois le bassin mis en eaux, il apparait moins bleu que l'image que l'on se fait d'une piscine, car l'inox est gris. Un rendu moins joli ? Dorian Gustavson, chef de projet pour Berndorf Bäderbau France s'en défend : "Avec les éclairages subaquatiques et la lumière zénithale, ça rend finalement très bien. Et les utilisateurs apprécient généralement l'inox, car c'est un matériau brut, mais très lisse au toucher."

Le bassin devrait être entièrement installé d'ici le 8 octobre, viendront ensuite les finitions du bâtiment et les tests techniques, avant une ouverture au public prévue au premier trimestre 2022. Pour le bassin ludique, l'utilisation de l'inox était impossible, car les plaques peuvent être pliées mais difficilement courbées.