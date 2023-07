Un beau début d'été pour des spécialistes isérois des énergies alternatives

Waga Energy, producteur de biogaz à partir de déchets, avance en Espagne (ici près de Barcelone) et aux Etats-Unis

Elles font parti des entreprises qui ont effectué parmi les plus belles levées de fonds de ces dernières années en Isère : McPhy et HRS, dans le domaine de l'hydrogène, et Waga Energy dans celui du biométhane, affichent en ce début d'été quelques succès qui laissent augurer d'une fin d'année 2023 bien remplie.

Waga Energy un peu plus encore dans le marché américain

C'est ainsi que le spécialiste isérois des installations de production de biogaz à partir des déchets, Waga Energy, a annoncé le 10 juillet la signature d'un contrat pour trois unité de production aux Etats-Unis avec Casella Waste Systems, un gérant de décharges basé dans le Vermont. Sans doute une bonne nouvelle pour les dirigeants de la société désormais basée à Eybens, qui expliquaient en 2022 sur France Bleu Isère que les Etats-Unis sont "un pays qui est éminemment stratégique entre la population importante de 330 millions d'habitants, une production de déchets qui est assez substantielle, avec un mode de traitement qui privilégie principalement le stockage des déchets". Il y a plus de 2 500 décharges aux Etats-Unis. Parallèlement Waga Energy avait annoncé fin juin le démarrage de production d'une unité installée dans une des plus grandes décharges d'Espagne, Can Mata au sud de Barcelone.

McPhy se positionne sur autoroute...

Côté hydrogène, l'ex-drômois et désormais grenoblois McPhy annonce une commande qui certes n'a rien de massive mais qui est très symbolique. Dans un communiqué la société annonce une association avec Dyneff et la mise en service de la "première station hydrogène bas-carbone et renouvelable sur autoroute en France". Elle est située sur l'aire de Toulouse Sud Sud sur l'A61.

... HRS dans le véhicule lourd

Toujours en matière d'hydrogène, la société HRS, implantée à Champagnier, a fait deux annonces coup sur coup. Le 6 juillet elle a publié un communiqué pour annoncer la commande d'une nouvelle station hydrogène pour HYmpulsion, la société en charge du projet Zero Emission Valley (ZEV) pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 10 juillet ensuite, elle a annoncé la signature d'un contrat pour deux stations de ravitaillement pour des véhicules lourds, avec "un leader français des travaux publics" et pour alimenter notamment une dizaine de bus de la flotte "d'une grande agglomération française".

