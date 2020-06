"Un beau magasin comme ça ne peut pas fermer" explique une cliente de "La Halle" à Dijon

"On attend qu'ils reprennent un maximum de salariés pour éviter un chaos social" explique tout de go Nicolas Demoulin, délégué FO du groupe "La Halle" en Côte-d'Or et conseiller-clientèle au magasin de la Toison-d'Or depuis six ans. Nicolas Demoulin évoque les repreneurs qui doivent se manifester avant ce mardi soir minuit auprès du tribunal de commerce de Paris.

En redressement judiciaire depuis début juin

Quel avenir pour "La Halle", ses 830 magasins et ses 5 400 salariés partout en France ? Le groupe français Vivarte à qui elle appartient a placé l'enseigne en redressement judiciaire le 2 juin dernier.

Nicolas Demoulin, délégué FO du groupe "La Halle" en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Des candidats s'étaient déjà manifestés fin mai

Lors de la précédente étape, dans le cadre de la "procédure de sauvegarde" ouverte le 21 avril dernier, sept sociétés parmi lesquelles Gémo, Besson, Chausséa ou encore Beaumanoir -groupe Breton qui possède des marques comme Cache-Cache, Morgan, Bréal, Bonobo ou encore Vib's- s'étaient manifestées pour des reprises partielles.

Qui va perdre son boulot ? Qui va le conserver ?

Les salariés sont très inquiets. Nicolas Demoulin sait bien que ce mardi sera sûrement une journée cruciale pour eux. Une journée attendue avec un peu de fébrilité. Il faut dire que les sociétés qui s'étaient manifestées au tour précédent prévoyaient la "reprise de 502 magasins et 2 500 salariés" ce qui "va laisser beaucoup de salariés sur le carreau", la casse sociale pourrait être "terrible" craint-il.

Marie-Laure, fidèle cliente de "La Halle" de la Toison-d'Or à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"Un beau magasin comme ça ne devrait pas fermer"

Marie-Laure est une fidèle cliente de "La Halle" à la Toison d'Or où elle vient tous les lundis en compagnie d'une amie. Elle s'inquiète d'une possible fermeture de "son" magasin. "Ce serait dommage que ça ferme car il y a du choix, des prix abordables pour tout le monde, un beau magasin comme ça ne devrait pas fermer".

Un contexte pas facile

Selon la direction de Vivarte "La Halle" a été fragilisée par deux mois de fermeture de ses magasins pendant le confinement contre le coronavirus, après avoir déjà subi la crise des "gilets jaunes" et les grèves de décembre. Mais selon Nicolas Demoulin, le délégué FO en Côte-d'Or, le groupe Vivarte "a multiplié les erreurs stratégiques ces dernières années, le Covid n'est qu'un prétexte pour vendre la Halle", "les actionnaires se sont enrichis sur notre dos sans prêter la moindre attention aux salariés" dit-il amer.