L'avenir s'éclaircit pour Néo Rétro à Feytiat

Spécialisée dans la vente de pièces détachées pour voitures anciennes, Néo Rétro, basée à Feytiat, vient de céder ses activités commerciales, à "Aventure Peugeot Citroen DS". Une association dédiée à la mise en valeur du patrimoine du groupe automobile français. Son avenir est assuré.

Après 33 ans d'existence, Néo Rétro avait de serieux problèmes de trésorerie ces dernières années. D'ailleurs, ses effectifs étaient passés de 9 à 2 salariés. Le gérant Claude Guiot cherchait une porte de sortie et il a trouvé la meilleure issue possible. Aventure Peugeot Citroën DS, cette association de mise en valeur du patrimoine de Peugeot Citroën, indépendante mais étroitement liée au groupe automobile, et dont le but est de préserver, développer et promouvoir le patrimoine des marques du groupe partout dans le monde. Et de développer des services liés aux pièces de rechange et à la restauration des véhicules anciens.

On se retrouve au 1er étage de la fusée !

De quoi rendre heureux Claude Guiot :"C'est une très bonne nouvelle pour la pérennité de l'entreprise. Et dans des conditions inespérées. J'ai eu des propositions de particuliers, de garages et autres. Cela aurait peut être pu assurer l'avenir. Mais pas au niveau des moyens et de l'ambition de l'association Aventure Peugeot Citroën qui a une ambition à très long terme et avec des moyens qui assurent avec beaucoup de tranquillité l'avenir de la société tout en la laissant à Feytiat avec les collaborateurs d'origine. Néo Rétro a traversé une période difficile et se retrouve maintenant au 1er étage de la fusée ! C'est une sortie par le haut. C'est superbe."

Néo Rétro, le chaînon manquant pour l'association Aventure Peugeot Citroën

Pour l'association aussi, cette acquisition est une belle opportunité, car Néo Rétro complète parfaitement l'offre proposée à ses adhérents, comme l'explique le directeur général de l'association, Xavier Crespin :"Néo Rétro est reconnu pour la grande qualité de ses services. Et sa spécialité, c'est la période 1940-1970, avec des pièces de véhicules mythiques comme la DS, la 2CV ou encore la 403. Nous avons, nous, une grande spécialité sur des modèles plus récents, ou beaucoup plus anciens, d'avant guerre. C'est là où Néo Rétro apparaît extrêmement complémentaire avec ce que l'on fait jusqu'à maintenant."