"Un bénévole à la Banque Alimentaire de Touraine, c'est l'équivalent de 30.000 repas"

Indre-et-Loire, France

La Banque Alimentaire de Touraine lance sa nouvelle campagne de recrutement des "Gilets Orange", et ce à l'approche de la collecte nationale qui se déroulera les 29, 30 novembre et 1er décembre. Chaque jour, 30 bénévoles s'activent dans les locaux de l'association pour permettre la collecte, le tri, le stockage et la distribution des denrées aux associations et CCAS partenaires. La Banque Alimentaire compte sensibiliser les bonnes volontés, par un slogan : Un engagement, une action, un bénévole = 30.000 repas !

La Banque Alimentaire de Touraine collecte chaque année 1.130 tonnes de denrées alimentaires, distribuées aux 54 associations et CCAS. C'est l'équivalent de 2,2 millions de repas servis à 15.000 personnes chaque année.

Si vous souhaitez rejoindre, l'équipe des gilets orange (quelques heures, quelques jours, quelques semaines), il suffit de se rendre sur le site internet de la Banque Alimentaire de Touraine.