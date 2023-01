Un bilan contrasté en décembre pour les commerçants du centre-ville de Limoges

Limougeauds et les touristes ont pu profiter pour la dernière fois du marché de Noël de Limoges ce samedi. Il y avait un peu de monde dans les rues et aux abords des chalets place de la République. Pour les commerçants du marché de Noël, le bilan de ces fêtes de fin d'année est positif, à l'image de Maxime derrière son stand de bouillotes sèches : "On a fait à peu près 10% de plus de chiffre d'affaires que l'année dernière donc je suis content. Les gens étaient au rendez-vous, c'était un plaisir de revenir à Limoges !". Constat partagé par Neny qui vend des bonnets : "Ca a bien marché. Je suis satisfaite donc je pense retenter l'expérience l'année prochaine".

ⓘ Publicité

Des commerçants plus ou moins satisfaits

D'autres commerçants du marché de Noël déplorent toutefois le manque d'éclairage et la disposition des chalets. Ils regrettent l'absence de chalets rue Jean Jaurès. Dans les rues commerçantes du centre-ville, certains commerçants se plaignent également du manque d'animation.

Sandrine tient un magasin de cuir dans cette rue, elle a eu moins d'activité ce mois-ci que lors des années précédentes. Plusieurs explications selon elle : "Les gens ont peur du lendemain donc consomment d'une autre manière et aussi les gens descendent moins comme il n'y a pas de chalets dans la rue Jean-Jaurès".

Au petit Souk, rue du Consulat, Marie-Annick a vendu un nombre incalculable de petites tasses avec des messages. © Radio France - Pierre Frasiak

Malgré cela certains commerçants ont la mine heureuse. C'est le cas de Marie-Annick, elle tient le Petit Souk - un magasin de jouets et cadeaux - rue du Consulat : "Avec le marché de Noël en deux parties, l'une en haut de la rue et l'autre en bas forcément les gens traversaient et on a eu beaucoup de passage". Idem pour Nicolas de La Nouvelle Friperie, rue Fourie : "Bilan super positif ! On a eu du monde, les gens se sont déplacés un maximum, on a aussi profité du marche de Noël".

Un bilan contrasté donc pour les commerçants du marché de Noël et ceux du centre-ville de Limoges. Mais pour ces derniers, pas le temps de se reposer, les soldes d'hiver débutent dans 10 jours.