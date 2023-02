Un "bilan décevant" des soldes d'hiver à Paris selon la CCI d'Ile-de-France

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris-Ile-de-France a mené l'enquête auprès des commerçants parisiens à l'issue de la période des soldes d'hiver. Plus de la moitié des professionnels interrogés ont dit ne pas être satisfaits de leur résultat. 57% d'entre eux affirme que leur chiffre d'affaires a, au mieux, augmenté de 10%, dans le résultat de l'enquête publié ce vendredi.

« Le problème principal, c’est la baisse de la fréquentation, les journées sont très calmes, on a des jours à trois-quatre personnes, même les samedis, même le premier samedi des soldes, on n’a pas eu plus de passage pour autant », indique une commerçante du quartier Saint-Germain-des-Prés.

L'inflation en cause

41% des commerçants interrogés affirment même que le résultat des soldes cet hiver est inférieur à ceux de l'an dernier. Les deux raisons évoquées sont la baisse de la fréquentation et de la fréquentation, mais aussi les difficultés de pouvoir d'achat liées à l'inflation. "On sent que les gens font attention, ils réfléchissent beaucoup avant d’acheter", précise une commerçante de la rue de Rennes.

61% de l'ensemble des commerçants estiment que l'inflation a entraîné des répercussions, importantes ou très importantes, sur leur activité pendant les soldes. "Les clients sont bien plus regardants qu’avant et le panier moyen a baissé, ils se freinent", explique le responsable d’une enseigne de mode masculine. "Pour faire une vente, on est obligé de sortir le grand jeu à la cliente. Et ce sont les dernières démarques qui marchent le mieux, on voit bien que ce que les gens attendent, ce sont de petits prix", résume la gérante d’une grande enseigne de mode de Saint-Germain-des-Prés.

Les commerçants toujours attachés à la période des soldes

Pourtant, la saison automne-hiver, jusqu’à fin novembre, avait été satisfaisante, voire très satisfaisante, pour 62 % des commerçants interrogés. Ils sont 82 % à avoir observé à cette période une hausse de la fréquentation. Et la période des fêtes de Noël a été particulièrement réussie : 65 % des commerçants sont satisfaits de l’activité de leur boutique pendant la période de Noël. « Les fêtes sont toujours une période où les clients s’autorisent des dépenses pour les cadeaux, ils veulent encore préserver Noël » déclare une commerçante.

Et même si le résultat de ces soldes d'hiver est décevant, les commerçants y restent attachés. Pour 72 % d’entre eux, ils ont encore une utilité par rapport aux autres promotions : c’est une tradition et qu’ils augmentent la fréquentation des magasins. « Les soldes représentent toujours un intérêt car le mot soldes est un mot magique, cela nous apporte une autre clientèle, qu’on ne voit pas d’habitude », indique la responsable d’une enseigne de mode.