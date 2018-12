Un bilan en demi-teinte pour le marché de Noël de Valence

Valence, France

Même si certains exposants du marché de Noël de Valence ont le sourire ce n’est pas le cas de la majorité. Entre le mouvement social des gilets jaunes et l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, les commerçants expliquent que l'ambiance de Noël a manqué cette année.

La magie de Noël n’était pas là cette année, René vend des santons

René tient un stand de santons de Provence, il est sur les marchés de Noël depuis des années dans toute la France et cette année il reconnait que la magie de Noël n’est pas au rendez-vous "c’est un peu triste cette année, les gens ne sont pas vraiment dans l’ambiance" explique-t-il avant d’ajouter "le marché de Noël de Valence est très beau mais c’est dommage cette année il n’y a pas de musiques ou de chants de Noël ce qui participe aussi à ce manque d’ambiance".

Mais René, n’a pas tout perdu cette année : "_Je pense quand même que ce Noël 2018 sera un peu meilleur que l'an passé_, niveau chiffre d'affaire".

Dans le chalet juste à côté, Patrice qui vend des objets en liège est lui très déçu : "C’est chaotique au niveau du chiffre d’affaire cette année, les gilets jaunes mais surtout l’attentat de Strasbourg ont eu un impact, les clients ont été moins nombreux "selon lui.

C’est la première et sans doute la dernière fois que je participe à ce marché, Camille tient un stand de maroquinerie

Pour certains exposants comme Camille qui fabrique de la maroquinerie et qui participe pour la première fois au marché de Noël de Valence c’est même peut-être sa dernière participation : " Ça n’a pas été rentable pour moi sachant que je paye 1700 euros pour deux semaines de location du chalet. Il n’y a pas assez de visiteurs sur le marché pour que ça soit intéressant, l’année prochaine je vais essayer d’être plutôt sur un marché artisanal et sur une plus courte durée "conclue-t-elle. Les exposants qui réclament également plus d'animations sur le marché de Noël.

Le marché de Noel de Valence qui est encore ouvert ce mardi 25 décembre de 14h à 19h.