Un bilan 2022 exceptionnel pour le tourisme en Centre-Val de Loire

"On peut parler d'année d'excellence". François Bonneau, président (PS) de la Région Centre-Val de Loire, dresse un bilan très positif de la saison touristique dans la région en 2022. C'est un retour à la normale, après deux ans compliqués pour le secteur à cause de la pandémie de Covid-19.

Environ neuf Français sur 10 sont restés en France pour leurs vacances. L'année a été marquée à la fois par une augmentation de la fréquentation touristique nationale, mais aussi par le retour des touristes étrangers, avec un trio de voisins européens qui se détache dans cet ordre : les Néerlandais, les Belges, et les Britanniques. Si les Américains ont bien été présents dans la région cet été, les touristes asiatiques, eux ne sont pas encore revenus depuis l'apparition du Covid-19. Le secteur de l'hôtellerie affiche un taux d'occupation quotidien moyen de 70,8 % cette année. C'est plus qu'en 2019 (70%), pourtant l'année de référence pour le secteur du tourisme en France avec les 500 ans de La Renaissance. De plus, la région a compté cet été 42% de plus qu'en 2019 de nuits réservées sur les plateformes locatives d'hébergement.

Le ZooParc de Beauval est toujours le principal site touristique du Centre-Val de Loire avec 1,7 million de visiteurs enregistrés depuis le mois de janvier. Il devrait atteindre le cap des 2 millions sur l'ensemble de l'année.

Le vélo toujours sur le grand braquet

Le Centre-Val de Loire, avec ses 4.500 kilomètres d'itinéraires cyclables, "est la première région de France pour le tourisme à vélo" rappelle Marc Richet, directeur du comité de tourisme régional. La région a maintenu son avance cet été avec +18% de fréquentation sur le circuit emblématique La Loire à vélo, par rapport à 2019. De janvier à août 2022, plus de 46.500 passages de vélos ont été enregistrés en moyenne par compteur sur l'itinéraire.

Les Français sont désormais adeptes des escapades à vélo. "Depuis deux décennies, il y a une tendance de fond sur du tourisme de nature. Beaucoup de gens se mettent à la pratique du vélo dans leur mode de déplacement quotidien, mais aussi dans leur mode de voyage", évoque Alban Roger, directeur de Rando Vélo, une agence de voyage spécialisée dans les séjours vélos.

Les grands sites touristiques comme le château de Chambord, de Chenonceau ou encore celui du Clos Lucé à Amboise, ont accueilli moins de visiteurs qu'en 2019 (un peu moins de 800.000 fin août, le chiffre va encore évoluer, contre 851.000 en 2019) mais la barre avait été placée très haut. Autre bémol : le secteur de la restauration a davantage souffert de l'inflation que les autres filières et peine à se remettre des années Covid.

Mais le bilan global reste extrêmement positif pour le tourisme. Le Centre-Val de Loire figure même sur le podium des régions qui affichent la plus forte croissance par rapport à 2019 en matière de hausse de l'activité touristique, avec la Bourgogne-Franche-Comté et la région Auvergne-Rhône-Alpes.