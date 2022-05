Un bilan positif pour l'édition des "retrouvailles" de la foire de Bordeaux

Dernier jour ce dimanche de la Foire de Bordeaux au parc des Expositions. Après deux éditions manquées à cause du covid-19, l'évènement a fait son retour cette année. Avec notamment l'exposition Toutânkhamon et un thème autour de l'Egypte, le salon de l'agriculture, le Bordeaux Geekfest, et 800 exposants sur l'ensemble de la foire. Et la fréquentation devrait atteindre "au moins les mêmes chiffres que ceux de 2019" assure Frédéric Espugne-Darses, le directeur du pôle production d'évènement grand public de la foire de Bordeaux.

Le jeudi de l'Ascension avec sa météo mitigée a permis au parc des Expositions d'attirer beaucoup de monde, avec entre "40 et 45 000 personnes sur la journée" pour les organisateurs. Et les exposants l'ont bien ressenti : "il y avait du monde partout" explique Noël, tapissier décorateur. Lui, qui était pourtant inquiet au début de l'édition "on ne savait pas à quoi s'attendre après la crise sanitaire. Mais finalement les gens étaient là".