Un Biterrois donne une nouvelle vie aux voitures anciennes

Qui n’a jamais rêvé rouler à bord d’une vieille voiture sur les routes héraultaises ? Être au volant d’une Shelby Cobra 427, d'une Lancia Fulvia Zagato ou encore une Jaguar type A des années 60 font rêver les passionnés de voitures. L'investissement d'une voiture en bon état est onéreux, mais il est toujours possible de trouver la bonne affaire et de la faire rénover. Redonner vie aux voitures de collection est la mission de l'atelier Auto Multimalin.

Cette jeune société a ouvert ses portes il y a un an à Béziers près de l’Automobile Club d’Occitanie. Rémi Laborie donne une nouvelle vie à ces voitures anciennes. Ce mécano de 25 ans d'expérience s'est installé aux domaines de Cabrials. Son atelier est rempli de voitures anciennes. Chaque véhicule est désossé, les pièces endommagées sont remplacées et fabriquées si besoin. ''Je prends du temps pour dénicher des pièces introuvables. Nous fabriquons aussi les pièces endommagées du moteur. Il est bien plus facile aujourd'hui d'en reproduire. Mais en cherchant bien, nous arrivons toujours à trouver des pièces sur les marchés en France comme à l'étranger" explique Rémi Laborie. Ce dernier travaille seul et sous-traite une partie de son activité. Il se distingue aussi dans l’art de dénicher des pièces de véhicules.

"Il y a une très forte demande actuellement de particuliers qui veulent rénover une voiture ancienne, une voiture qui leur tient à cœur."

Le professionnel à l’intention également d’ouvrir à plus ou long terme un atelier solidaire. Les propriétaires de voitures de collection pourraient ainsi mettre la main à la pâte pour limiter les frais de restauration.

L’automobile ancienne est un pan de notre histoire, au même titre que le patrimoine immobilier ou artistique. Malgré la hausse des carburants, les voitures d’occasion ne perdent pas nécessairement de la valeur.

Selon une enquête de la Fédération française des voitures d’époque (FFVE) il y aurait plus d'un million de voitures anciennes sur le marché. La voiture de collection ne semble pas connaître la crise, même si bon nombre de Français s'orientent vers la voiture électrique