Un blocage de l'autoroute A4 et de l'usine Smart prévu mardi par les syndicats

Hambach, France

La CGT lance un appel départemental mardi 11 juin à se rassembler mardi à l'usine Smart d'Hambach (Moselle). L'autoroute A4, à proximité du site, devrait elle aussi être bloquée, de 5h du matin à 20h dans la soirée. La grève continue depuis une dizaine de jours chez les sous-traitants de Smart.

Ce rassemblement est l'un des moyens de pressions mis en place par les syndicats, qui espèrent former une intersyndicale dès la semaine prochaine. Ils souhaitent ainsi obtenir la tenue d'un CSE (Comité social et économique) afin d'obtenir des réponses sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur les conditions d'embauche des sous-traitants.

Dans la foulée, les syndicats vont tenter de solliciter Jean Rottner, le président de la région Grand Est, Didier Martin, le préfet de Moselle ou encore le nouveau président de Daimler, la maison mère de Mercedes et Smart .

La CGT Smart exige également que la production de voitures Smart soit prolongée au-delà de 2024, date à laquelle la fabrication de la citadine doit être délocalisée en Chine. Elles devraient être remplacées par des SUV Mercedes électriques.

Les 800 personnels sous-traitants se sont vus proposer une offre d'embauche par la direction de Smart à condition qu'ils démissionnent de leurs entreprises respectives. Il n'y a pas assez de garanties pour les syndicats qui craignent pour la perte de leurs avantages sociaux ou de leurs années d'ancienneté.