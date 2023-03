Un boitier pour réduire significativement votre consommation électrique

C'est un petit boitier qui pourrait vous faire faire de belles économies sur votre facture d'énergie. Cette solution mise au point par la société Voltalis est actuellement expérimentée sur Le Mans et ses environs. Il s'agit de boitiers installés derrière les radiateurs électriques qui coupent l'alimentation pendant une dizaine de minutes lorsque le réseau électrique est en tension. Le dispositif est testé chez des ménages volontaires et via les bailleurs sociaux.

ⓘ Publicité

2.000 logements en sont déjà équipés en Sarthe. Et les économies ne sont pas négligeables selon Franck Guyomard, responsable des partenariats chez Voltalis : "On évalue l'économie à une mensualité par an grâce au boitier et à notre application qui permet aux ménages de surveiller avec précision la consommation électrique de leur logement. Cela compenserait ainsi l'augmentation des tarifs qu'on a pu avoir en février".

Une baisse de température de 0,1°

Pour Voltalis, cette solution inédite n'entraine pas une perte de confort pour l'usager. "Une coupure d'une dizaine de minutes a un impact quasiment neutre sur la température d'une pièce. On parle d'une perte de 0,1°, c'est donc totalement imperceptible".

Ce dispositif gratuit est ouvert à tous. L'installation des boitiers prend environ deux heures. Pour en bénéficier, il faut se rapprocher de Voltalis via le site internet de l'entreprise , en contactant ses conseillers par téléphone au 02 44 19 84 62 ou par mail avec l'adresse lemans-metropole@voltalis.com.