Un bon bilan touristique en 2019 en Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine a attiré plus de touristes en 2019 par rapport à l'an dernier, grâce, notamment à un mois de février ensoleillé et un bel été et malgré les manifestations des gilets jaunes.

Les touristes sont de plus en plus nombreux, notamment dans les villes, comme ici à Bordeaux en 2018

Le comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine dresse un premier bilan de la saison 2019, et il est loin d'être mauvais ! Alors que l'année n'est pas terminée, le nombre de visiteurs est en hausse par rapport à l'an dernier. 32 millions de personnes sont venues visiter la région, 4 à 7% de plus qu'en 2018. Et avec ce beau week-end ensoleillé les chiffres devraient encore grimper. Ces bons résultats s'expliquent notamment par un mois de février très clément et un bel été.

Beaucoup de Russes

Les 4 millions d'étrangers représentent un peu plus de 12% des visiteurs. Les Italiens et les Japonais sont venus plus nombreux dans les hôtels que l'an dernier, mais ce sont surtout les Russes qui semblent conquis par la Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de touristes russes a ainsi augmenté de 22%. Les Britanniques et les Néerlandais, eux, étaient moins nombreux que l'an dernier dans les campings.

Les vacanciers privilégient de plus en plus les locations privées, comme les gîtes ou Airbnb et ce type de location a bondi de 20%.

La Gironde devant les Pyrénées-Atlantiques

La Gironde reste le département de Nouvelle-Aquitaine le plus visité devant les Pyrénées-Atlantiques. Par ailleurs, les villes sont de plus en plus appréciées : +12% de visiteurs à Bordeaux et +4% à Pau par exemple.

Les retombées économiques sont énormes puisque selon le comité régional du tourisme, cela génère 18 milliards d'euros, l'équivalent de 9% du PIB régional.