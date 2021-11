Un bon démarrage pour le marché de noël de Clermont-Ferrand ce week-end

La magie de noël fait son grand retour sur la Place de la Victoire de Clermont. Et les visiteurs étaient au rendez-vous pour ce premier week-end. "On a eu pas mal de monde les deux premiers soirs. On a eu la visite du maire, l'inauguration du dôme de leds, c'était très sympa. On travaille tranquille, car nous ne sommes qu'en novembre, mais on va bien bosser en décembre je pense" assure Emile, vendeur de salaisons basques.

Florent, vendeur de luminaire en porcelaine a renoué avec les clients © Radio France - Thomas Loret

Florent, vendeur de lampes d'ambiances en porcelaine partage le même avis : "_On a eu deux nocturnes, avec une fermeture à 22 heures, ça nous met dans le bain tout de suite_. Les gens étaient au rendez-vous, beaucoup de monde. Il y a eu la déambulation, de la musique, une belle animation sur ce marché de noël".

Les visiteurs étaient au rendez-vous à l'ouverture du Marché de Noël de Clermont © Radio France - Thomas Loret

La joie de se retrouver

Privés de cet événement l'année dernière, chacun attendait ce rendez-vous avec impatience. "On n'attendait que ça ! On est super content de pouvoir rouvrir cette année" poursuit Florent. Même avis côté passants. "On en a quand même besoin. Je garde le masque, car je sais que le virus est toujours là. Mais ça fait du bien de pouvoir se promener", selon Annie, retraitée.

Et tout le monde en profite pour passer un moment convivial. Entre les pots de miel d'Auvergne, le vêtement en laine auvergnate et les jeux de société en bois, beaucoup ont pu goûter la truffade, accompagnée d'un verre de vin chaud. "C'est un classique, on vient aussi pour manger local" indique Cindy, venue avec sa petite fille.

Les visiteurs ont pu dénicher des idées de décoration au marché de noël de Clermont © Radio France - Thomas Loret

Pas de crainte d'une 5ème vague

Pour profiter de ces gourmandises et idées cadeaux, il faut montrer patte blanche. Le pass sanitaire est contrôlé aux deux entrées du marché. "On est tous censés être vaccinés, il y a du gel hydroalcoolique, donc il y a moins de pression, même s'il faut rester vigilants" indique Emile au stand de salaisons basques. Alors que l'Allemagne a fermé ses marchés de noël, les auvergnats gardent l'espoir que le marché de noël clermontois tienne jusqu'aux bout.