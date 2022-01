Un bordelais vient en aide aux jeunes parents qui veulent voyager léger

Quel jeune parent n'a jamais connu cette galère de charger le coffre de la voiture "en mode Tétris" au moment de partir en weekend? Entre la poussette, la chaise haute, le transat, ou encore le lit parapluie, sans parler des valises, il faut parfois faire des concessions sur le confort de bébé... Et si en plus les parents veulent partir en train, le défi devient carrément impossible à relever!

C'est en partant de ce constat, et après plusieurs weekends annulés à Bordeaux avec ses amis jeunes parents dans l'impossibilité de voyager avec leurs enfants en bas âge, que Julien Lacaze a eu l'idée de proposer ce matériel à la location.

Un site de location sur Bordeaux

Le jeune entrepreneur s’est donc constitué un stock de matériel de puériculture, en achetant avec ses fonds propres des produits de qualité et surtout légers et facile à transporter, comme une poussette qui se plie et se déplie en un tour de bras, une baignoire pliable ou un porte bébé ultra léger. Tous ces articles sont disponibles sur son site gambin.co lancé juste avant l'été 2021. La poussette, l'article le plus demandé, se loue par exemple 19 euros par jour.

Le matériel loué est apporté directement aux familles puis récupéré ensuite par Julien - @gambin

Lorsque les familles arrivent à Bordeaux, Julien charge tout le matériel loué dans sa voiture et vient les livrer à l’endroit de leur choix : la gare Saint Jean, l’aéroport, ou même une location air BNB.

Pour plus de visibilité, il est désormais référencé par l’Office du Tourisme de Bordeaux, mais aussi par les Gîtes de France ou encore certains hôtels bordelais qu’il est allé démarcher.

Bientôt le label Entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire

Parmi ses projets pour 2022, étendre, le réseaux des villes proposant ce service, mais aussi obtenir le label Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, car dans sa démarche de jeune patron, il tient aussi à cet engagement écoresponsable. Il nettoie par exemple tout son matériel entre 2 utilisations avec des produits naturels, et il tente aussi de récupérer dans ses références du matériel de 2ème main, déjà utilisé par des parents mais qui n’en n’ont plus besoin. Pour l’instant, il ne vit pas son idée, mais espère que ce sera le cas dans le courant de cette année 2022.

