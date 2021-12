Un boucher de Morteau contraint de fermer pour les fêtes de Noël

Sa boucherie tourne à plein régime. Et pourtant Alain Vernerey, boucher à Morteau et lauréat 2021 du Trophée National des Viandes d'Excellence se voit obligé, la mort dans l'âme, de fermer pour les fêtes. Il nous expliquait pourquoi dans la Nouvelle Eco ce mercredi matin.

"On est en grosse pénurie de personnel, il n'y a plus personne pour travailler. Je suis tout seul avec Séverine, mon épouse, depuis 14 semaines", confie totalement désabusé Alain Vernerey. "Donc on a déjà bien donné. Un seul candidat s'est présenté, mais il ne voulait pas travailler le samedi ni le lundi, donc je ne l'ai pas retenu c'est le seul candidat que j'ai eu en deux mois."

"Un énorme crève-coeur. Moralement, je suis au bout" - Alain Vernerey

"Logiquement on devrait être cinq, et on n'est que deux. Je ne vais pas baisser mon niveau de rigueur pour faire plaisir aux gens", explique le patron de la boucherie au 26 de la Grande rue de Morteau. "Le confinement n'a pas fait de bien, les jeunes préfèrent rester dans leur petit confort", estime encore Alain Vernerey.

Un boucher qui a aujourd'hui le moral dans les chaussettes : "C'est un énorme crève-coeur, moralement je suis au bout. Et un manque à gagner aussi, _Noël c'est le plus gros moment en termes de chiffre d'affaires_, mais j'ai la chance d'avoir une clientèle hyper fidèle, une boutique qui tourne à fond toute l'année, là par exemple j'ai vendredi 200 commandes qui partent. Mais 1200 commandes sur Noël et le Nouvel An, c'est impossible. On reviendra reposés le 5 janvier."

Pour postuler à la boucherie Vernerey de Morteau, vous pouvez appeler le 03 81 67 06 39.