Sevenans, France

Tristan Thos, Anne-Claire Pelleau et Corentin Bernard, tous étudiants de l'UTBM, Université Technologique de Belfort Montbéliard, ont conçu un bouchon de vin intelligent capable de mesurer la maturité d'un vin, son acidité ou encore son taux d'oxydation. Âgés de 21 à 22 ans, les étudiants, spécialisés en énergie, en industrie, ou encore en mécanique, ont présenté le fruit de leur travail au groupe de luxe LVMH, lors d'un concours d'innovation début mai. Leur produit a été classé parmi les 48 meilleurs inventions sur les 750 projets présentés.

Tester son vin avec son téléphone portable

"Ce bouchon est en fait un surbouchon, avec une aiguille intégrée. On va insérer ce surbouchon, dans le bouchon en liège de la bouteille de vin" expliquent les étudiants ingénieurs. "L'aiguille est composée de capteurs et va pouvoir récupérer toutes sortes de données tel que le taux d'oxydation" précise Tristan Thos, qui s'est occupé de toute la partie technique. "Le bouchon est connecté à une application mobile" poursuit Corentin Bernard : "l'utilisateur n'aura qu'à se munir de son téléphone portable pour avoir des informations sur son vin, à savoir par exemple avec quoi le manger. On pourra aussi recevoir une alerte quand ce sera le meilleur moment de consommer le vin, en fonction de ses goûts, si on le préfère plus jeune ou plus vieux."

Un produit pour des clients haut de gamme

"On peut personnaliser ce bouchon comme on le souhaite. On peut choisir le métal que l'on veut : du chrome ou encore de l'aluminium. On peut également créer la forme que l'on veut : cube, sphère, ou à l'image du logo de son entreprise" souligne Anne-Claire Pelleau, étudiante spécialisée en industrie. Le prix de ce bouchon est d'environ 50 euros : "c'est un produit plutôt luxe, il ne faut pas oublier que c'est à destination de clients haut de gamme. Même si on pourra faire en sorte de créer un bouchon de vin intelligent moins cher" concluent les étudiants.

La directrice de la marque Guerlain emballée

Les trois étudiants ont présenté leur projet aux directeurs du groupe LMVH : "Le produit a été très apprécié, ils voulaient même qu'on le développe pour le champagne! La directrice de Guerlain est venue nous en reparler après la présentation, elle s'est renseignée sur le nom de notre école. On s'est sentis reconnus" s'enthousiasme Anne-Claire Pelleau. Pour autant, le produit n'en est pas encore à la phase de commercialisation, le projet n'est pas encore prêt estiment le trio d'étudiants.