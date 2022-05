Un boulanger de Loire-Atlantique en finale de la "meilleure baguette tradition" à Paris

Benjamin Lemarchand, boulanger à Plessé, au nord de la Loire-Atlantique, dispute la finale nationale de la "meilleure baguette tradition" à partir de ce lundi à Paris, sur le parvis de Notre-Dame.

C'est une fierté et une belle reconnaissance pour Benjamin Lemarchand. Ce jeune boulanger qui s'est installé il y a deux ans à Plessé, au nord de la Loire-Atlantique, participe à la finale nationale de la "meilleure baguette tradition", à partir de ce lundi à Paris, sur le parvis de Notre-Dame.

Je me suis entraîné tous les jours avec différents types de farines

Après avoir remporté les concours départementaux et régionaux, il sera face à 19 autres boulangers venus des régions de France métropolitaine et des Dom-Com (anciennement Dom-Tom). Difficulté supplémentaire : ils auront tous le même matériel, la même farine et le même levain. Mais Benjamin Lemarchand ne sait pas lesquels ! "Je me suis entraîné tous les jours avec différents types de farines fournies par mon meunier, la minoterie Trottin".

Benjamin Lemarchand, dans sa boulangerie de Plessé, en Loire-Atlantique. © Radio France - Marion Fersing

40 baguettes à fabriquer

La finale se déroule en deux étapes : les 20 boulangers vont d'abord fabriquer 40 baguettes chacun et en présenter 20 au jury, ce lundi et ce mardi. Les six qui seront retenus disputeront ensuite la grande finale, ce mercredi.

On va parler de Plessé à Paris, c'est chouette !

Mais, sans attendre, Benjamin Lemarchand a déjà gagné auprès de ses clients. Ils sont plus nombreux à venir dans sa boulangerie depuis son titre régional. "Certains nous disent qu'ils viennent exprès pour manger la meilleure baguette de la région", sourit Florence, sa vendeuse, très fières elle aussi. "On va parler de Plessé à Paris, c'est chouette !".

La baguette tradition de Benjamin Lemarchand. © Radio France - Marion Fersing