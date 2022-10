Un boulanger de Mayenne va devoir augmenter ses prix après l'explosion de sa facture d'électricité

Hervé Ronceray va devoir augmenter ses pains et ses viennoiseries

Avec la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement avait promis l'extension du bouclier tarifaire aux petites et moyennes entreprises de moins de dix salariés. Mais des artisans se plaignent de ne pas pouvoir entrer dans le dispositif qui limite la hausse des factures à 15 %, comme Hervé Ronceray. Il a ouvert la boulangerie Au pied du four il y a 7 ans à Mayenne.

Cette année, il en avait pour 27 000 € d'électricité, EDF vient de lui faire une proposition à près de 110 000 € pour 2023. Du vol pour l'artisan qui compte dix salariés et plusieurs apprentis. Il envisage d'augmenter tous ses prix de 10 % pour faire face à la situation. "C'est à dire qu'en fin de compte, qui c'est qui va payer, c'est le client ! C'est quand même incroyable ce truc. On va serrer un peu plus le portefeuille de nos clients."

Deux autres fournisseurs d'énergie lui ont fait parvenir des offres à 88 000 et 99 000 € l'année. Pour limiter la hausse de ses prix, le boulanger espère encore être intégré au bouclier tarifaire. Il s'en remet à l'État. "Ce serait une très bonne chose pour l'artisanat qui emploie beaucoup de main d'œuvre, parce qu'en fin de compte, on la fait vivre cette main d'œuvre-là."

Ce mardi, Hervé Ronceray et plusieurs boulangers de Mayenne éteindront le plus de lumières possible dans leurs boutiques, afin de sensibiliser leurs clients à la flambée de leurs factures d'énergie. Des bougies seront disposées à l'entrée.

