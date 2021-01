Un boulanger de l'agglomération clermontoise fait gagner cinq mini-couronnes en or à ses clients grâce à des fèves dorées cachées dans ses galettes des rois.

Un boulanger puydômois fait gagner cinq mini-couronnes en or avec ses galettes des rois

Daniel, retraité, est le premier client à avoir trouvé une fève dorée et gagné une mini-couronne en or.

Un Willy Wonka clermontois ... un boulanger de l'agglomération clermontoise a décidé de faire gagner cinq mini-couronnes en or à ses clients grâce à cinq fèves dorées cachées dans ses galettes des rois tout ce mois de janvier. La première couronne a trouvé preneur ce weekend.

Reportage lors de la remise de la première couronne en or gagné par un client, Daniel, retraité. Copier

Gérant des boulangerie Biscotte, Jean Gouttière est installé à Chamalières, au Cendre et aux Martres-de-Veyre. "On a lancé cette opération avec la bijouterie Boudol pour _apporter un peu de joie aux clients en cette période morose_, pour leur faire une belle surprise," explique-t-il.

Les cinq couronnes en or ont été réalisées à partir d'or recyclé. © Radio France - Théophile Vareille

Quatre mini-couronnes en or encore à gagner

Cinq couronnes en or massif de 18 carats ont été réalisées par le joaillier Brice Nérisson, avec de l'or recyclé à partir de vieux bijoux. "_On en fait 20 en tout, pour pouvoir recommencer les années prochaines_, mais par contre on ajoutera des pierres précieuses, des rubis, de émeraudes, des saphirs, pour faire des pièces de collection chaque année," précise le bijoutier.

Heureux gagnant de la première couronne -elle sont numérotées-, Daniel, retraité, a trouvé la fève en famille : "_C'est mon petit-fils, sous la table, qui m'a donné la part_, c'est lui qui avait choisi la galette quand on l'a acheté aussi !" Daniel et son épouse Denise comptent offrir cette mini-couronne en or à leur petit-fils, quand ils le verront lors des prochaines vacances.

Jean Gouttière et Brice Nérisson comptent renouveler l'opération ces prochaines années. © Radio France - Théophile Vareille

Une seule crainte ... que des couronnes ne trouvent pas preneurs

Il reste ainsi encore quatre couronnes à gagner. "Nous avons tout fait pour mettre au courant nos clients, affirme Jean Gouttière, en leur disant bien de regarder si leur fève n'était pas dorée." Le chef d'entreprise ne sait pas où se trouvent les fèves dorées restantes, "_on les a réparties au hasard, tout a été fait aléatoirement_, c'était le but, ce sera la surprise pour nous aussi".

Si une ou plusieurs couronnes ne sont pas réclamées, elles ne seront pas pour autant perdues : elles seront remises en jeu dès l'année prochaine.