Un bouquiniste ouvre à Sens en plein confinement

Il s'est installé à Sens dans l'Yonne, après avoir vécu en Seine-et-Marne. Lui qui a commencé à vendre sur internet, se tourne maintenant vers la vente en boutique.

Une boutique à domicile

Pour découvrir cette boutique, il faut en fait aller chez lui au cœur de Sens : "ici, on se trouve au 2 bis boulevard du mail. Dans un local qui est séparé de mon habitation. C'est une boutique, les pièces sont aménagées, mais _il n'y a pas de vitrine_."

Des livres rares et parfois précieux

On y entre seulement sur rendez-vous car le bouquiniste vend des ouvrages précieux comme cette édition hollandaise daté de 1543 : "c'est un des tout premiers qui a été fait, _juste après Gutenberg_, le couverture est en bois. C'est écrit en latin naturellement. C'est un livre sur les lois de l'époque." Autre curiosité, un monumental livre de photos du château de Versailles, un livre en feuilles consacré aux poisons illustré de gravures, des estampes érotiques japonaises ou encore de minuscules missels à tranches dorées.

Une passion partagée à travers le monde

"De temps en temps, j'ouvre un carton, je redécouvre que j'avais ceci ou cela. Je me replonge dedans..." confie Jean-Yves Aubry, un peu rêveur. C’est ce plaisir qu'il veut partager avec ses acheteurs qu’il fréquente jusqu’ici seulement grâce à internet et son site Aux Vieux Bouquins : "ce matin ou cette nuit plus tôt, j'ai vendu ce livre Le vin de Bourgogne de Camille Rodier et _il va partir aux Etats-Unis_. Je vends beaucoup à l'étranger, au Mexique, au Japon, en Italie."

Une volonté de transmettre les connaissances du passé

Le bouquiniste vend en ce moment trois à quatre livres par jour. Ce passionné de livres n’a pas besoin d’en vendre pour vivre, il en surtout fait une vocation : "je suis un peu le gardien d'une culture passée. Les livres, hein, pas moi ! Les peuples qui oublient leur passé, ils vont sur des chemins qu'on connaît un peu, le complotisme, le rejet de tout. Et comme ils oublient d'où ils viennent, _ils ne savent pas où ils vont_."