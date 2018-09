Pendant quasiment deux ans et demi, les locaux de l'ancienne librairie "Passion Culture" sont restés vides dans le centre-ville d'Orléans comme une verrue sur la place de Loire. Bientôt on y verra une taverne alsacienne et un bowling dans cet immense espace de 1600 m², racheté par la ville.

Orléans, France

C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré pratiquement deux ans et demi. On connaît quels commerces prendront place dans les locaux de l'ancienne librairie Passion Culture. Deux enseignes devraient ouvrir au début de l'année 2019 : un restaurant et un complexe de loisirs. "Passion Culture," c'était la plus importante librairie indépendante en Centre-Val de Loire, la locomotive d'un nouveau quartier, à deux pas de la Loire. C'était un vrai pari. Mais 5 ans après son ouverture, elle avait dû fermer ses portes, en juin 2016 à cause d'un conflit entre la locataire et le groupe Casino.

2 ans de rumeurs, puis l'arrivée de deux enseignes

Depuis la fermeture, les rumeurs de reprise sont allées bon train. On a parlé d'une salle de sport, puis de l'installation du Furet du Nord, cette chaîne de librairies implantée dans le nord de la France. Mais elle ne serait pas venue à cause de la fronde des libraires orléanais. En fait, deux enseignes vont prendre possession des lieux - une brasserie - le relais d'Alsace, déjà présent dans 37 villes françaises. Mais aussi un complexe de loisirs. Et c'est sans doute cela le plus spectaculaire : un bowling en plein-centre ville avec 10 pistes et des tables de billard. Dans cette immense espace de 1600 M2 réparti sur deux étages, les locaux seront coupés en deux verticalement. "Les entrées seront différentes, et elles donneront sur deux rues," expliquent François Foussier, l'adjoint aux commerces, "le bowling sera à l'étage mais il faut encore travailler sur les plans."

Un bowling et une brasserie alsacienne s'installeront à la place de l'ancienne librairie Passion Culture © Radio France - Stéphane Barbereau

En concurrence avec les autres bowlings de la Métropole ?

Qu'en pense les concurrents ? Comme le bowling d'Olivet, qui a réalisé d'importants travaux et qui attirent une clientèle de plus en plus nombreuses, son propriétaire ne veut pas commenter cette décision. "Ce serait contre-productif. Je n'ai rien à dire, et mon avis ne changerait rien" dit-il, mais on le sent tout de même chagriné. "Non, il n'y a pas de concurrence," répond François Foussier, l'adjoint au commerce d'Orléans, "c'est un petit bowling, ce n'est pas la même chose. Ce ne sera la même clientèle. Nous sommes une Métropole, il y a de la place pour tout le monde."

Renforcer l'attractivité du centre-ville

"L'idée, c'est d'être complémentaire du cinéma et des guinguettes, pour renforcer l'attractivité de la ville," ajoute François Foussier. "Cela vient compléter l'offre existante dans ce quartier, les autres brasseries travaillent très bien, ça ne viendra donc pas les concurrencer. Plus de monde viendra. On est vraiment dans le créneau qu'on avait toujours fixé pour ce quartier : le loisir, éventuellement équipement de la maison. Loir et restauration, c'est vraiment très bien pour le centre-ville d'Orléans."

Les travaux devraient bientôt commencer. L'ouverture est espérée pour le début de l'année 2019. "Les entrepreneurs sont dans les starting-blocks, ils sont prêts à dégainer" explique l'élu. Les deux enseignes ouvriront en même temps.