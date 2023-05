Un joailler de Roanne a fabriqué le plus gros bijou au monde, un bracelet pour la Statue de la Liberté

Benjamin Perche, le créateur roannais du plus gros bijou au monde !

France Bleu Saint-Étienne Loire - On a un peu de mal à voir à quoi peut ressembler le plus gros bijou du monde...

Benjamin Perche - Eh bien pour vous donner une idée c'est du sur-mesure pour la Statue de la Liberté ! Il s'agit d'un bracelet qui représente une couronne montée sur un cordon géant, entièrement recouvert d'or 24 carats. La couronne est présentée dans un écrin de 1,50 mètre sur 1,50 mètre. Mais je l'ai aussi déclinée à taille humaine. Le bijou est vendu dans mes boutiques de Roanne et de Lyon, ou directement sur mon site internet .

Et les profits reviennent à une association.

Exactement, elle s'appelle "Pour qu'Eden et Abel vivent" . C'est une association roannaise qui a vocation à aider deux petits garçons victimes d'une maladie rare. Ils ont déjà levé plus d'un million d'euros.

Vous êtes plutôt spécialisé dans les petits bijoux. Pour quelle raisons vous êtes vous lancé le défi de réaliser le plus gros bijou au monde ?

Je cherchais une idée de communication et je m'étais dit que de faire un record du monde, c'était sympa. Le confinement m'a laissé le temps de le fabriquer et de trouver une belle cause à affilier au projet.

L'objectif, c'est aussi de s'exporter aux États-Unis ?

Exactement. On est en pourparlers pour exposer notre bracelet dans le socle de la Statue de la Liberté. On pourrait peut-être l'envoyer d'ici quelques mois.