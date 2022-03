A Rennes, l'association All Behind gère et organise l'envoi de dons au niveau des zones frontalières de l'Ukraine, pour venir en aide au réfugiés. En à peine un mois, elle a déjà envoyé plusieurs dizaines de tonnes de produits de première nécessité.

Guerre en Ukraine : l'association rennaise All Behind envoie des tonnes de dons par jour

L'association All Behind se situe 22 rue Jules Vallès.

Dans le local, il faut se faufiler entre les palettes, les caddies qui débordent et les cartons. C'est une sorte de grand bazar organisé. Une fourmilière dans laquelle s'affairent plusieurs dizaines de bénévoles. En tout ils sont plus de 250 à agir au sein de l'association All Behind. Ils récoltent des dons qu'ils envoient dans les camps qui se trouvent aux frontières de l'Ukraine. Ils aident également les dizaines d'Ukrainiens arrivés à Rennes et ses environs depuis le début de la guerre.

Il faut une logistique assez impressionnante - Mélanie, cofondatrice

Mélanie est la cofondatrice : « On ne s’attendait pas à un élan de solidarité aussi important. Nous étions partis sur une collecte de supermarché et là on met en place une gestion logistique assez impressionnante ; avec des dons qui abondent tous les jours », détaille la jeune femme.

Certains produits restent sur place pour venir en aide aux familles qui arrivent, « de plus en plus nombreuses", indique la bénévole. « Nous avons une petite quarantaine de partenaires. Les réseaux sociaux ont permis de fédérer une grande chaîne de solidarité», complète Mélanie

Des vêtements, des produits d'hygiène et des couvertures

Dans des cagettes empilées des vêtements, des chaussures, mais aussi des produits d'hygiène, des savons, des couches pour bébés ou encore des couvertures.

Jacques Mange est un Rennais qui est installé à Kiev depuis 15 ans. Aujourd'hui il est rentré en France avec sa femme ukrainienne. Il a tenu à aller remercier les bénévoles. D'abord quelques pas timides, des remerciements quelque peu étouffés et puis des larmes.

Jacques relâche la pression qui pèse sur ses épaules depuis maintenant plusieurs jours : « Je ne pouvais pas ne pas venir. Pour moi c’était très important de venir remercier les bénévoles. Toute cette générosité c’est remarquable », confie le retraité.

Il y a une semaine, il décide de quitter Kiev pour rentrer en France. Il part avec sa femme, ils n'emportent que quelques sacs. 3 700 kilomètres et cinq jours de voyage plus tard, les voilà rue Jules Vallès, à Rennes.

Une expérience humaine et solidaire et des émotions intenses

Mélanie, la fille de Jacques, est la cofondatrice de l'association. C'est elle qui mène la visite pendant que Jacques ne cesse de remercier chaque bénévole qui croise son chemin. A mesure que la visite se poursuit, les yeux de Jacques commencent à briller. Il est très ému par cet élan de solidarité.

Quand ils pleurent, on pleure aussi - Audrey, bénévole

Sa femme Tatyana, elle, ne peut pas retenir ses larmes. Elle a laissé sa mère et son fils en Ukraine. Audrey est bénévole à l'association, elle vit chaque jour ces émotion très intenses : « Quand on les voit, tout devient enfin concret. Par exemple là on a eu deux familles qui sont venues. Quand elles nous prennent dans les bras et qu’elles pleurent et bien on pleure aussi. De toute façon quand on se lance dans une telle activité on sait que l’on va toucher à l’humain », explique la jeune rennaise qui travaille dans le social.

En une seule journée, 22 palettes sont parties vers l'Ukraine, ça représente plus de 19 tonnes de dons. Depuis la création de l'association, une soixantaine de tonnes de dons a été expédiée.

Si vous voulez faire un don, l'association précise qu'il faut privilégié les produits d'hygiène et de première nécessité ; ils ne prennent quasiment plus les vêtements car il y en a trop dans les convois.

