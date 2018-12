Un Britannique déménage sa TPE dans la Manche sans même attendre le Brexit

Un britannique et son fils ont décidé de dissoudre leur société britannique de lances à incendie pour en rouvrir une en France, avant même la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils produisent désormais "made in Normandie", question de taxes, mais aussi de qualité de vie.

Hauteville-la-Guichard, France

"On attend un arrivage d'un fournisseur, ensuite, on a une lance à incendie prête à l'export direction le Kenya", assure Richard Baker, 70 ans, depuis sa maison de Hauteville-la-Guichard, un village de 500 habitants à 20 km de Saint-Lô. Une ancienne ferme qu'il est en train de réhabiliter, au bout d'une petite route de campagne qui serpente dans le bocage. Quelques canards, des poules, deux gros chiens duveteux, et pourtant, c'est ici qu'il a installé son entreprise. Son entrepôt ? Pour l'instant, c'est la grange.

On a déjà trouvé des fournisseurs locaux pour plusieurs des pièces, d'autres viennent de Nantes, il n'y a que quelques pièces qui viennent du Royaume-Uni ou des Etats-Unis pour le moteur"

Son entreprise, qu'il dirige avec son fils, fabrique des lances à incendies avec des pompes ultrapuissantes capables de percer les murs d'une maison en feu pour éteindre un incendie depuis l'extérieur, appose désormais un "made in Normandie" sur ses emballages à l'export. Il y a six mois, elle était basée à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Aujourd'hui, la société britannique est en cours de dissolution. Et Richard Baker a créé une SAS de droit français.

Un britannique déménage son entreprise dans la #Manche sans même attendre le #Brexit... grâce notamment à une pub de @ADNormandie ⤵️https://t.co/nTBxlqgZuRpic.twitter.com/q4wNJAvvMS — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) December 17, 2018

La peur d'un Brexit "dur"

"Une partie de notre activité est de faire de la formation pour des policiers du monde entier sur l'enquête pour déterminer les cause d'un incendie sur un véhicule, qui se déroulent en Irlande, donc dans l'Union européenne", explique cet ancien policier à la retraite qui a créé sa boite sur un concept inventé par son fils, à qui il s'est associé pour "payer sa retraite".

Si on avait gardé la société britannique, en cas de Brexit dur, donc sans accord, le coût de nos formation augmenterait de 30% parce qu'on ne pourrait plus récupérer la TVA depuis l'Irlande"

Persuadé que le Royaume-Uni "va perdre" avec le Brexit, il se met alors en tête avec son épouse de s'installer quelque part dans l'Union européenne. Pas trop loin des îles britanniques quand même - sa fille habite toujours là-bas : "On a pensé à la Belgique, la France et l'Irlande. C'est vrai que l'impôt sur les sociétés est moins élevé en Irlande, mais ça reste une île. Il faut 18 heures pour faire Cherbourg-Dublin en bateau, alors qu'ici, je suis à 5h30 de Bruxelles, sans avoir à payer pour traverser la Manche".

La Normandie pour "la qualité de vie"

Ce qui a surtout emporté son choix, selon lui, c'est la qualité de vie. "J'ai eu vent d'une campagne de promotion de la Normandie au Royaume-Uni parce qu'elle avait été interdite par la compagnie de transports de Londres, pour des raisons plus ou moins politiques. La BBC a fait un article dessus, je l'ai lu et du coup je me suis renseigné", raconte Richard Baker.

Je n'ai pas encore reçu mon avis d'imposition, donc je mettrai peut-être mon gilet jaune [rires] ! Mais le plus important, c'est que les fournisseurs, les administrations, tout le monde est motivé pour nous aider"

"Petit, je venais en France en vacances. J'ai toujours aimé ce pays. Ce qui nous a fait choisir la Normandie, c'est la proximité du ferry à Cherbourg pour rejoindre l'Angleterre, mais aussi le vin, la qualité de vie. Ici, il n'y a pas de nids-de-poules sur la route, jamais de bouchons pour aller à Saint-Lô. C'est vrai que j'ai dû m'habituer aux commerces qui ferment entre midi et deux et au côté 'ville-morte' le lundi, mais ça ira", rigole-t-il.

"Le type de la Poste est venu chez moi !"

Alors, la France comme un lieu de villégiature pour la retraite, autant qu'un pays accueillant pour son entreprise ? "Ici, on a été accompagnés depuis le début. D'abord par l'agence de développement de la région, qui est venue nous chercher en Angleterre. Ensuite, ici, dans les administrations, on nous aide". Et Richard Baker de citer cette rencontre avec un agent de la Poste spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, lors d'une conférence à Caen.

J'ai demandé à cet employé de La Poste s'ils faisaient dans l'envoi de gros matériel. Quelques jours plus tard, il est venu chez moi pour en discuter autour d'un café !"

Richard Baker exporte ses lances à incendie dans plusieurs pays d'Afrique, en Belgique. Il est discussion pour un contrat en Inde. "Et j'espère convaincre les pompiers français de l'utiliser", explique-t-il. "Je pense que les Britanniques ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi j'ai 70 ans. J'ai connu l'époque où il fallait faire la queue à Gibraltar pour entrer en Espagne. Et parfois ils disaient non."