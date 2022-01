Dès la rentrée de septembre, le lycée maritime de Bastia proposera une nouvelle filière, avec un BTS pêche et gestion de l’environnement marin. Une annonce faite par la ministre de la Mer, Annick Girardin.

Un BTS pêche et gestion de l’environnement marin au lycée maritime de Bastia

Une formation adaptée à la Corse

Le lycée professionnel maritime et aquacole de Bastia ouvrira un BTS pêche et gestion de l’environnement marin (PGEM) à la rentrée de septembre. La ministre de la Mer, Annick Girardin, l'avait annoncé en septembre dernier, en même temps que deux nouvelles classes de BTS mécatronique navale à Nantes et à Paimpol pour la rentrée 2022.

Cette filière accueillera 12 élèves et permettra la création de 3 poste d'enseignants.

Actuellement, le lycée professionnel maritime et aquacole de Bastia accueille 150 élèves.