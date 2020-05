Un buraliste de La Flèche vend quasiment plus de masques que de paquets de cigarettes

Le bar tabac Le Carnot à La Flèche vend depuis près de trois semaines des masques en tissus. Ils viennent de l'entreprise locale "la confection fléchoise" et partent quasiment plus vite que les cigarettes.

Plus de 2.800 masques vendus en moins de trois semaines, c'est le bilan que fait Mickaël Lemonnier, le gérant du bar tabac "Le Carnot" à La Flèche. Il nous raconte cette aventure.

Au départ, c'était pour dépanner

"Je tiens ce commerce depuis avril 2013 et jamais je n'aurais pensé vendre des masques" souligne Mickaël Lemonnier, le gérant du bar tabac "Le Carnot" à La Flèche. "Au départ, c'est la pharmacienne qui avait ces masques mais elle n'avait pas le droit de les commercialiser alors elle m'a demandé de le faire. Ceux sont des masques en tissus fabriqués localement à "la confection fléchoise". Je vais les chercher par paquet de cent. Ils sont en tissus, lavables à soixante degrés et réutilisables. Chaque semaine, il y a une couleur différente, bleu, rose, ou blanc. Depuis quasiment trois semaines, j'en ai vendu plus de 2.800. J'ai des clients qui viennent uniquement pour les masques. Je fais surtout ça pour rendre service et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vends les masques cinq euros et je prends 20 centimes de commission. Il n'y a qu'une taille, c'est une taille unique et ils ne sont pas sous plastiques; les clients doivent les laver avant la première utilisation".