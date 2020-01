VIDÉO: Un bus des années 70 bientôt transformé en restaurant au hameau de Plascassier à Grasse

Plascassier, Grasse, France

Transformer un bus en restaurant, le défi paraît un peu fou ou du moins insolite. C'est celui de Sandy Sauary, une habitante du hameau de Plascassier à Grasse. Cette mère célibataire a acheté ce bus Saviem des années 70 alors qu'elle venait de perdre son emploi d'assistante de direction. Seule, puis avec l'aide d'amis elle le retape depuis un mois et demi maintenant. Elle lui a trouvé un nom "le bus 24", 24 comme la date de naissance de son fils de trois ans.

Un projet éco-responsable

A l'intérieur, les sièges ont disparu. A la place, Sandy imagine des tables de deux mais aussi une plus grande pour accueillir des familles ainsi qu'un espace de jeux pour les enfants. Au menu il y aura par exemple du ceviché, des lasagnes, de la soupe d'abricot au champagne, le tout avec des produits locaux et bien-sûr de saison. Sandy s'engage aussi à recycler les emballages et à mettre le plus de déchets possibles au compost.

Apporter de la vie au hameau

Un des objectifs de ce "bus 24" est de rendre le hameau de Plascassier plus attractif et plus vivant notamment pour les familles. La future patronne du restaurant projette donc de l'installer sur un terrain communal en plein cœur du hameau et affirme que le maire de Grasse, Jérôme Viaud soutient son projet. "Nous avons deux écoles aujourd'hui. Ce que je veux c'est que les enfants puissent prendre leur goûter dans le bus. Ce projet c'est fédérer: je veux vivre de mon activité tout en pensant à l'autre et en faisant quelque chose de bien", explique Sandy, qui prévoit aussi d'exposer des photos et de donner des cours de cuisine dans le bus.

Une cagnotte en ligne

Pour financer son projet, Sandy a pu compter sur l'Agence de Provence, mais aussi sur une cagnotte en ligne à laquelle vous pouvez participer en cliquant ici . En échange, la jeune femme vous promet un petit truc à grignoter ou à boire à bord du bus quand il aura ouvert. La date d'ouverture est prévue en avril prochain.