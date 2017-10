Un bus en tournée dans l'Essonne pour encourager la création d'entreprise

Le "Bus de la Création d'Entreprise" était ce lundi à Ris Orangis pour répondre aux questions de ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'autres escales sont prévues toute la semaine en Essonne.

C'est un mini camping-car bleu qui s'est posé en bord de route à Ris Orangis ce lundi, face au café et à la pharmacie de la place principale. Ce "Bus de la Création d'Entreprise" lancé en 2013 par le réseau GBE Parif et l'agglomération du Grand Paris Sud s'arrête régulièrement chaque année dans plusieurs villes du département pour répondre aux questions de ceux qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise mais ne savent pas trop comment s'y prendre ou même parfois, ont tout simplement peur de sauter le pas.

Sur place, une chargée d'affaire du Crédit Agricole (partenaire du projet) s'occupe d'accueillir les passants et de répondre à leurs différentes interrogations. Ce lundi à Ris Orangis, c'est Nadera Reguieg qui avait cette mission. Mission essentielle dans ces quartiers selon elle.

" C'est très important. Il y a beaucoup de jeunes sur le territoire qui sont pleins d'idées mais ont du mal à franchir le cap. Mon but c'est vraiment d’œuvrer pour que les gens n'aient plus d'a priori sur la création d'entreprise. (N. Reguieg)

Isabelle Larregneste, directrice du développement chez GBE Parif le confirme, ce bus est nécessaire même si d'autre structures existent déjà localement.

"Même quand il y a des structures juste à coté, elles ne sont pas forcément connues et visibles par la population. Du coup c'est super plus simple de traverser la rue et dire "tiens il y a un bus je vais aller poser ma question". (I.Larregneste)