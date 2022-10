Un cabas à roulettes moderne et pratique inventé à Montpellier

Un cabas à roulettes moderne et pratique a été inventé à Montpellier. Son créateur veut en finir avec l'image vieillotte de cet objet qu'il a rendu pratique. Fini le chariot rigide, le Chilibili est compartimenté et son armature est pliable. Il est donc possible de le transporter en vélo, à pied ou en voiture. Une cagnotte de financement participatif a été lancée pour soutenir cette nouvelle marque, Silibiliz.

Entretien avec Alan Albert, l'inventeur de ce cabas à roulettes moderne.

À quoi ressemble ce cabas à roulettes ? Est-ce qu'il est comme celui utilisé par nos grands-parents ?

Non, justement, c'est tout l'intérêt de l'invention, c'est de créer un cabas compartimenté avec plusieurs sacs qui sont indépendants et qui s'accrochent sur l'armature. Ce qui permet de séparer les achats, les aliments fragiles, les aliments moins fragiles. Et aussi que ce soit plus facile à manipuler, aussi bien pour le transporter chez soi, pour le mettre dans sa voiture ou même pour l'accrocher sur le porte bagages de son vélo.

Il n'est pas rigide comme celui qu'on peut imaginer. Il est beaucoup plus pratique. On peut l'emmener sur plusieurs moyens de transport ?

Oui. L'objectif, c'était de pouvoir créer un objet modulable et qui s'adapte aux modes de transport de chacun et aux envies du jour même. On peut le prendre à pied, comme un cabas traditionnel. On le fait rouler. Après sur le vélo, chaque sac s'accroche sur le porte bagages et l'armature se plie et se fixe aussi sur le porte bagages ou on peut le fixer sur le dos avec des bretelles comme un sac à dos.

Pourquoi vouloir remettre au goût du jour ce cabas qui a une image quand même assez vieillotte ?

Parce qu'il a une image vieillotte justement et aussi parce que ce n'est pas pratique tel qu'il est actuellement. Je l'ai beaucoup utilisé à une époque pour aller au marché et je trouvais vraiment pas ça pratique. Et du coup, c'est vrai que la plupart des gens trouvent ça vieillot et ont l'impression d'être des personnes âgées quand ils utilisent ça.

Donc je me suis dit qu'il y avait peut être quelque chose à faire pour faire un objet qui soit pratique. Mais en même temps qu'il ait du style et qu'on ait plus cette image de papy ou de mamie quand on utilise un cabas.

Il y a une démarche aussi écologique, de le produire localement. Où est-il fabriqué ce cabas à roulettes ?

Actuellement, l'armature est fabriquée à Montpellier. Les sacs, eux, les "bilibags." sont fabriqués dans un atelier d'insertion professionnelle à côté de Draguignan. Il y a une vraie démarche locale et même une démarche autour de l'insertion professionnelle, de l'inclusion professionnelle.

Il y a également une démarche environnementale puisque les sacs sont fabriqués uniquement avec des matériaux de réemploi, donc des bâches PVC, de la ceinture de sécurité automobile ou une matière qui s'appelle le dibon, ce sont des plaques d'aluminium et de PVC qui sont souvent utilisées comme support de communication ou comme panneaux signalétiques dans la rue.

Vous venez de lancer une campagne de financement participatif en ligne. C'est donc sur votre site qu'on peut l'acheter et soutenir le projet. Combien coûte ce cabas à roulettes ?

Il y aura différents tarifs sur la campagne de financement participatif sur Ulule. Aujourd'hui, un pack moyen, on va dire avec l'armature et deux "bilibags", ce sera autour de 200 €. Le prix peut paraître un peu cher comparé au cabas traditionnel.

Après, il faut savoir que la plupart des cabas aujourd'hui viennent de Chine et sont plutôt de mauvaise qualité. Nous, on essaye de faire quelque chose de qualitatif, d'unique et aussi de modulable. Et les sacs servent aussi bien comme cabas à roulettes que comme sacoche de vélo. Donc ça permet d'avoir un objet unique pour plusieurs usages. Ce qui peut expliquer un peu le prix et aussi la fabrication bien sûr française locale qui ne participe pas à la baisse du prix.

