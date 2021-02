Un câble transatlantique, dédié à l'alimentation du réseau internet européen, a commencé à être tiré sous l'océan entre Le Porge, en Gironde, et les Etats-Unis. Long de près de 7.000 kilomètres, il doit être opérationnel en 2022.

Un câble sous-marin entre Le Porge et les Etats-Unis va alimenter le réseau internet européen

Le navire câblier chargé de dérouler les 900 premiers kilomètres du câble transatlantique entre Le Porge et les Etats-Unis

Un projet titanesque. Cette semaine du 8 février, l'entreprise Orange a commencé à dérouler un câble sous-marin dédié à l'alimentation du réseau internet européen, depuis la plage du Porge jusqu'aux Etats-Unis. La première étape de ce projet, baptisé "Amitié", consiste à installer 900 kilomètres de câble sous-marin jusqu'au sud de l'Angleterre, grâce à un navire câblier. Un autre bateau prendra ensuite le relais, pour tirer les 5 900 kilomètres restants jusqu'au Massachusetts. L'étape finale consistera à relier le câble transatlantique au réseau terrestre américain.

"99% du trafic internet passe par les câbles sous-marins", explique Ludovic Carlier, responsable de projet chez Orange. "Les liens entre la France et les Etats-Unis sont vraiment importants, parce que la plupart des serveurs qu'on utilise y sont hébergés. Et avec le dernier confinement, on a vraiment vu le trafic exploser", précise-t-il. Ce nouveau câble doit donc permettre de "supporter la hausse du trafic dans les années à venir."

Un projet à 206 millions d'euros

Le câble doit également être relié au réseau terrestre européen, depuis Le Porge. L'opération, prévue au printemps, va consister à le faire passer sous la plage de la commune. Des plongeurs vont d'abord l'introduire "dans la conduite", c'est-à-dire un trou sous la dune "d'1,1 kilomètre", explique Ludovic Carlier. "Une grosse machine, qu'on appelle un treuil, va ensuite tirer le câble jusqu'à une chambre en béton enterrée de l'autre côté de la dune."

Pour la maire du Porge, Sophie Brana, ce projet va bénéficier aux 3 300 habitants de la commune et aux vacanciers : "Nous allons avoir la fibre enterrée jusqu'à la plage, ce qui va permettre au camping notamment d'avoir le wifi." Mais c'est aussi une "fierté" pour l'élue que Le Porge ai été choisie pour ce projet :"Ça montre qu'on est une commune stratégique dans les relations franco-américaines."

Le câble transatlantique entre Le Porge et les Etats-Unis, chiffré à plus de 206 millions d'euros, va d'abord alimenter Bordeaux, Paris, Lyon et enfin toute l'Europe. Sa mise en service est prévue l'année prochaine, en 2022.