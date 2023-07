Un café culturel ouvre pour cinq mois à la maison éclusière de Lamotte-Brebière

La maison éclusière de Lamotte-Brebière, à l'est d'Amiens (Somme), reprend vie. Après avoir accueilli un café restaurant, le lieu en bord de Somme est resté vide pendant plus d'un an et demi. Le Conseil départemental, propriétaire du chemin de halage, avait lancé un appel à manifestation d’intérêt en 2022 , sans succès. Cette année, c'est un café culturel qui s'installe jusqu'à novembre : Bleue sur Somme .

"Il y a beaucoup de passage avec l'écluse, les bateaux, les vélos, les pêcheurs, les familles qui viennent le weekend", énumère Simon, qui vient pêcher ici depuis plus de 20 ans. Il se réjouit de la reprise de l'activité. "C'est un lieu magnifique", sourit Fanny Moïse, dirigeante de Bleue sur Somme. "J'ai toujours aimé ce côté nature. C'est chouette de retrouver du monde ici et de faire découvrir le lieu à certains."

On trouve à la carte des boissons chaudes et fraiches, du vin, des pâtisseries, des glace et des planches. Le café privilégie le local et le bio. Il est aussi possible de participer à des activités culturelles . Le café est ouvert les mercredis, vendredis, samedis, et dimanches.

