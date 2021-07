Un bistrot du Tarn revoit le jour grâce au programme "1000 cafés"

Un café a rouvert ses portes dans le Tarn début juin et il est inauguré ce lundi. Il s'agit de l'Estanquet situé dans la petite commune de Murat-sur-Vèbre, près de Lacaune. Il était fermé depuis un an et demi et grâce au programme "1000 cafés" il a rouvert ses portes. Ainsi, les habitants retrouvent un lieu où prendre un café, déjeuner, un lieu de convivialité où des concerts vont être organisés par les nouveaux gérants.

"L'idée est née au moment de la crise des gilets jaunes." - Sophie Le Gal

"L'idée est née au moment de la crise des gilets jaunes", explique Sophie Le Gal, directrice du programme "1000 cafés" qui poursuit "On s'est dit que si il y avait eu des cafés et des lieux de rencontres on aurait pas eu à se retrouver sur des ronds-points, aujourd'hui en France 26.000 communes n'ont plus de café et on voulait combattre là dessus". Le programme "1000 cafés" veut redynamiser les communes de moins de 3.500 habitants en rouvrant des commerces de proximité sous forme de cafés multiservices là où il n’y en a plus.

"C'est un objectif qui est social avant tout, chacun a le droit d'avoir un service de proximité et un lieu de rencontre proche de chez lui." - Sophie Le Gal

C'est grâce au programme "1000 cafés" que Tijani Mujkic et sa compagne ont pu reprendre l'Estanquet."Reprendre un café seuls c'était compliqué, on a créé le concept et 1000 cafés apporte le financement, l'expertise", explique le gérant enthousiaste. A minima, 20.000 euros sont investis dans chaque établissement du programme, grâce à des fonds publics (Etat, Région Occitanie) et privés (entreprises comme Pernod Ricard, Leboncoin, La Maif, Véolia). Tous les locaux sont communaux.

A ce jour, "1000 cafés" a permis la réouverture de 22 cafés, dont 3 en Occitanie (Murat-sur-Vèbre dans le Tarn, Capendu dans l'Aude et Montgesty dans le Lot). La candidature portée par le Maire est déposée en répondant au questionnaire en ligne sur le site www.1000cafes.org (Page “Participer“).