"Pour rien au monde, on n'aurait raté ce rendez-vous" : la joie des clients aux terrasses des cafés à Poitiers

Il fallait se montrer un peu patient ce mercredi matin pour déguster son premier café en terrasse. La plupart des bars du centre ville de Poitiers n'ont libéré leur terrasse de leurs chaines que vers 7h30 et même 9h ! La petite pluie fine n'a pas trop encouragé les cafetiers à mettre en place leurs tables et chaises avec les bonnes distanciations tout de suite. Mais en tous cas les premiers clients étaient ravis comme Benjamin et Emmanuel "Pour rien au monde, on n'aurait raté ce rendez-vous on avait tellement l'habitude par le passé de commencer la journée par le petit café en terrasse, la revue de presse". Les deux compères qui reconnaissent aussi que c'est par fidélité et par solidarité avec les restaurateurs poitevins qu'ils tenaient aussi à être présent ce matin.

Retour des terrasses devant l'hôtel de ville de Poitiers © Radio France - Vincent Hulin

Du côté des restaurateurs, tous ne vont pas rouvrir, il y a ceux qui n'ont pas ou peu de terrasses, certains pour qui ça va être un casse-tête. Sylvie la patronne du Bistrot du Boucher, rue Carnot a tenu à rouvrir, même sans trop se faire d'illusions sur la rentabilité de l'opération " Pendant le confinement on a fait du "click and collect" et ça marche bien et pour remercier notre fidèle clientèle on a décidé de jouer le jeu et de rouvrir notre établissement. Alors on sait très bien que tout le monde ne viendra pas tout de suite, ni aujourd'hui ni cette semaine, mais c'est pas grave on se devait de le faire, et ça nous permet de relancer la dynamique pour notre équipe."