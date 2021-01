Un questionnaire pour sonder les habitants de Marigné-Laillé sur un projet de café multiservice

Suite à l'arrêt du dernier restaurant de la commune (la table de Jeanne) , la municipalité a décidé de plancher sur la création d'un nouveau concept : un café multiservice pour redynamiser le centre du bourg. Le maire de Marigné Laillé Dominique Covemaeker, compte notamment sur les habitants pour donner leur point de vue sur le projet à travers un questionnaire : " on a lancé une série de questions via le magazine communal début janvier pour connaître les besoins des habitants en terme de service. Ça permet de savoir ce qui est plus légitime à mettre dans le futur café. entre le bar, le restaurant, l'épicerie ou le dépôt de pain toutes les réponses seront étudiées ", affirme le maire.

Redynamiser le centre bourg

Pour Claude Brunet, retraité de 82 ans, l'ouverture d'un café multiservice permettrait de redonner une forme d'attractivité au bourg: " à part la boulangerie il n'y a aucun commerce dans le village, ce qui n'incite pas vraiment les habitants des villes voisines à venir à Marigné-Laillé. Le fait d'avoir un _espace de lieu de vie_, ça permettrait d'attirer une autre population", insiste le retraité. Les habitants de Marigné-Laillé auront donc jusqu'au 31 janvier pour choisir l'avenir de leur futur commerce à travers le questionnaire. Selon le maire de la commune, le café multiservice devrait voir le jour d'ici l'été 2021.