A Sari d’Orcino, dans la ferme A Cinarca, un couple d’éleveurs ovins et caprins a décidé d’élargir sa gamme de produits et proposer le fromage emblématique de la France.

Un camembert made in Cinarca

Un camembert made in corsica

Dans la ferme A Cinarca, on fabriquait jusqu’ici des fromages de chèvres et de brebis, jusqu’au jour où le couple d’exploitants Cédric Raffini et Maeva Roussel, a décidé de diversifier ses produits.

Le camembert de la ferme A Cinarca - Ferme A Cinarca

Les 40 litres de lait recueillis tous les jours auprès de 5 vaches permettent de produire 25 camemberts au lait cru.

Du camembert corse que l’on trouve tous les samedis matins sur le marché d’Ajaccio, et prochainement dans un magasin de producteurs dans les établissements Castellani à St Joseph.

La ferme A Cinarca - Ferme A Cinarca

De leur côté, Cédric Raffini et Maeva Roussel soulignent l'importance d'une gamme de produits élargie, de même qu'une évolution de l'activité avec notamment l'inscription au réseau "Bienvenue à la ferme". Rejoint par Marchés des Producteurs de Pays, ce réseau national d'agriculteurs, compte aujourd’hui près de 8 000 adhérents fédérés par les Chambres d’agriculture.

Bienvenue à la ferme est aujourd'hui le premier réseau national de vente directe et d’accueil à la ferme.