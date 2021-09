Un camion cuisine pour la Banque alimentaire de Drôme Ardèche

La Banque alimentaire dispose désormais d'un camion cuisine qui va sillonner la Drôme et l'Ardèche, et proposer des ateliers cuisines aux bénéficiaires, présentés par des bénévoles ou des chefs. L'idée : inciter les bénéficiaires à s'atteler aux fourneaux.

La Banque alimentaire vient de s'offrir un camion cuisine, pour organiser des ateliers à partir de la nourriture des ramasses quotidiennes dans les grands surfaces. L'objectif est de créer du lien social, et apprendre - ou réapprendre - aux bénéficiaires à cuisiner des produits dont ils n'ont pas forcément l'habitude, ou connaissent mal.

"Quand on propose aux bénéficiaires des légumes, souvent ils les refusent" constatent Michèle Ravelli, de la Banque alimentaire de Drôme Ardèche. "Déjà, globalement, beaucoup de gens maintenant ne cuisinent plus et mangent des plats déjà préparés. En plus, nous avons souvent à l'issu des ramasses des légumes un peu particulier, comme du chou rave par exemple. Pour la plupart, c'est jeté, parce que beaucoup de bénéficiaires ne savent pas comment les cuisiner !" D'où ces ateliers, pour inciter à la cuisine tout en créant du lien social.

Le chef valentinois Baptiste Poinot s'est prêté à l'exercice, en cuisinant dans le camion flambant neuf, pour son inauguration ce lundi 20 septembre © Radio France - Damien Triomphe

Partagé avec la Banque alimentaire de l'Isère, ce camion cuisine sillonnera les départements et se posera chaque mercredi dans un premier temps sur les parkings des différentes structures associatives où se retrouvent les bénéficiaires de la Banque alimentaire. Ces derniers, accompagnés par des bénévoles formés ou même un chef, pourront apprendre des techniques simples de cuisine. Ils seront volontaires, puisqu'inscrits, avec huit bénéficiaires par atelier.

Ce lundi 20 septembre, le camion a été inauguré par un atelier mené par le chef valentinois Baptiste Poinot, auprès des bénéficiaires au Diaconat protestant de Valence. © Radio France - Damien Triomphe

Le camion cuisine reste encore un mois en Drôme Ardèche, et passera en octobre de nouveau à Valence, sur le plateau de Lautagne, puis à Saint-Péray, à Montélimar et à Pierrelatte, avant de partir deux mois en Isère, et de revenir ensuite pour deux mois suivant. Et ainsi de suite. Le véhicule équipé a coûté 100 000 euros - la Banque alimentaire a obtenu l'aide de plusieurs partenaires et collectivités, dont la Région, qui a financé le projet à hauteur de 60 000 euros.