Un camion office de tourisme fait le tour des marchés de Dordogne

Entre le charcutier et le maraîcher, l'un des stands sort du lot sur le marché du Buisson-de-Cadouin ce vendredi 21 juillet. L'office de tourisme des Bastides Dordogne-Périgord a investi dans une grande camionnette noire qui se déplace sur les marchés, les villages vacances et les évènements dans la communauté de communes et même au-delà. Ici, les rôles sont inversés : c'est l'office de tourisme qui vient au contact du voyageur, et non l'inverse.

"Est-ce que je peux vous renseigner ?", lance Griet Schwind à deux femmes qui déambulent entre les stands et regardent avec attention les affiches, flyers et cartes postales posés sur le comptoir du camion. "C'est comme dans un office de tourisme normal, on donne les informations sur ce qu'il y a à visiter, les animations et les activités", explique-t-elle. La documentation met notamment en avant les marchés, les châteaux, les musées, les hébergements et les restaurants.

Aller au contact du client

Les offices de tourisme "classiques" voient leur fréquentation diminuée d'année en année. Le président Christophe Cathus précise : "c'est une tendance nationale, moins de gens poussent nos portes donc c'est à nous d'aller vers eux pour renforcer les liens de proximité". D'autant plus que le manque de passage a conduit à la fermeture de deux bureaux, à Trémolat et au Buisson-de-Cadouin, il y a deux ans.

Flyers, agenda, cartes postales mettent en valeur le Périgord dans le camion de l'Office de Tourisme © Radio France - Gabin Grulet

Chantal habite justement à Trémolat. Avec son amie Marie-José, elle s'approche du camion et parait ravie de l'initiative. "C'est impeccable, même si on est du Périgord on n'est pas au courant de tout ce qu'il se passe dans le coin", réagit-t-elle. Juste derrière, Carline vient quatre jours en vacances avec son mari en Dordogne. "C'est une bonne idée, on peut directement demander quelque chose sans chercher où se trouve l'office de tourisme", confie la Belge.

Quatre sorties par semaine

A l'arrière du camion, la photo d'un paysage de Dordogne attire le regard. L'idée est d'aller là où se trouve les touristes pour leur donner envie. Le camion sera de sortie quatre fois par semaine pour se rendre sur les marchés, dans les villages vacances ou encore à la sortie de l'aéroport de Bergerac. Christophe Hauw, le gérant du camping "Domaine de Fromengal" et vice-président de l'office de tourisme assure : "Je n'ai aucun doute qu'il y aura des retombées économiques. J'étais demandeur de ce camion car ça nous permet d'aller partout sur le territoire".

L'équipement, entièrement financé par l'office de tourisme, aura coûté environ 70 000 euros. Cet été est une saison test avant de procéder à des améliorations. Mais pour le président Chistophe Cathus, il faut continuer "à faire preuve de créativité et d'innovation" pour attirer toujours plus de touristes dans la région.