Un cargo est en attente d'ordres depuis bientôt deux mois au large de Saint-Vaast-la-Hougue

Le navire méthanier LNG Unity attend un ordre d'affrètement, à une douzaine de kilomètres au large de Saint-Vaast-la-Hougue. Ce cargo est à l'arrêt depuis la mi-juillet, faute d'activité. Il n'a pas de cargaison, mais une trentaine de membres d'équipage sont à bord pour effectuer notamment des opérations de maintenance et se tenir prêt en cas de départ.

Des ravitaillements assurés par la SNSM

La station SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue se charge du transport de personnels, d'équipements et de vivres à la demande de l'armateur, la société Humann & Taconet basée au Havre. Des tâches assez exceptionnelles pour les sauveteurs en mer, qui rentrent dans le cadre de leurs missions de service. "Ces missions englobent habituellement des transports de personnes ou des répartitions de cendres. Ce sont des activités rémunérées, comme c'est le cas pour le LNG Unity", précise Bernard Mottier, président de la station SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue.

"Pour cela nous prenons deux précautions : que ces missions soient secondaires par rapport à des interventions de sauvetage. Si le CROSS Jobourg nous déclenche, bien évidemment le sauvetage prend le pas", poursuit-il. "Nous nous assurons aussi que nous ne faisons pas de concurrence déloyale à des sociétés qui pourraient être sollicitées pour tels transports."

Une dizaine de missions de service

En bientôt deux mois, la SNSM a mené une dizaine de ces missions de service. Elles sont réalisées dans le respect des gestes sanitaires : les sauveteurs ne montent pas à bord du cargo, le personnel est masqué et la vedette désinfectée après.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord confirme qu'une "demande de mouillage a été effectuée dans l'attente d'instruction de chargement de son affréteur Total" et ajoute que l'opérateur a indiqué "vouloir profiter de cette période pour procéder à des relèves d'équipage, des opérations d'avitaillement et de maintenance programmée."