Un casier de la poste se décroche à Montpellier, la CGT dénonce les conditions de travail

La CGT dénonce une nouvelle fois les dégradations des conditions de travail à la Poste et notamment au centre Rondelet à Montpellier. La semaine dernière, une partie d'un casier de tri s'est décroché du mur pour s'écraser au sol car il était surchargé. Il contenait trois jours de courriers non distribué faute de personnel selon la CGT.

Pour la CGT, le travail en flux tendu touche à ses limites, il faut embaucher. "Cette dégradation croissante des conditions de travail de nos collègues est la résultante d’années de dérèglementation des activités de la distribution du courrier. Aujourd’hui les témoignages relayant ce type d’incident se multiplient sur les réseaux sociaux dans le plus grand silence et le plus grand mépris de la part de la Direction de la Poste. (...) Les solutions ne sont pas de renforcer des casiers ou de donner des véhicules plus grands aux factrices et au facteurs. Pour la CGT il faut embaucher, en commençant par déprécariser les salarié.es intérimaires utilisé.es de façons massive et abusive dans les services de La Poste. Avec un chiffre d’affaire de 17 milliards et demi au premier semestre 2022, on ne peut pas dire que La Poste ne peut rien faire."

De son côté la direction explique qu'il s'agit d'un incident sur un casier sur 87 que compte la Poste Rondelet, il n'y a pas eu de blessé, il a été aussitôt remplacé..