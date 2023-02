Un casse-croûte solidaire organisé contre la réforme des retraites en Dordogne

L'intersyndical de Dordogne a organisé ce mardi midi un casse-croute aux abords du rond-point Yves Guéna à Périgueux, à une semaine de la grande mobilisation nationale souhaitée par des syndicats. Une centaine de personnes étaient présentes pour dire "non "à la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

Un lancement de la journée du 7 mars

Du jambon, du fromage et du pâté dans les dizaines de sandwiches préparés par les militants et à disposition des manifestants. "On veut faire monter la pression que pour le 7 mars, ce soit vraiment "la France à l'arrêt" comme le souhaite l'intersyndical" explique Pierre Courrèges-Clerc, secrétaire départemental de Force ouvrière en Dordogne.

"On n'est pas dans le temps de grève, on veut donner la possibilité aux habitants du coin d'apporter leur soutient" lors de cet événement en pleine journée, explique Mathieu Le Roch, secrétaire départemental de la CGT.

Trois nouvelles manifestations prévues en Dordogne

Trois manifestations sont prévues en Dordogne le 7 mars : 10h30 à Périgueux et 15 heures à Bergerac et Sarlat