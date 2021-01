Un célèbre restaurant mayennais ferme ses portes : "on a vendu, ce n'est pas un crash Covid"

Un célèbre restaurant mayennais ferme ses portes définitivement. Au fil des ans, il était même devenu une institution de la gastronomie locale et avait une clientèle fidèle qui venait parfois de loin pour y passer un bon moment, au déjeuner ou au dîner. Le Bistronomique, dans le quartier de la préfecture, à Laval, ferme définitivement ses portes mais ce n'est pas à cause de la crise sanitaire.

La fermeture n'est pas liée à la crise sanitaire

Les deux propriétaires, le chef Nicolas Boisramé et Alban Bodinier, cherchaient à vendre depuis longtemps, ils ont réussi : "on a vendu à un Mayennais, sur Paris, et qui revient aux sources. Et ce sera un restaurant italien. C'est bien une vente, ce n'est pas un crash Covid. Cela faisait 8 ans qu'on tournait à plein régime, sans tracas, sans coup de mou et on en est très fier. On s'est très vite intégré à la vie lavalloise, on s'est fait très très vite une bonne réputation".

Un restaurant de spécialités italiennes

Nicolas Boisramé et Alban Bodinier ont d'autres projets, toujours dans la restauration, toujours en Mayenne. Ils laissent passer l'orage épidémique pour en dire plus. Le repreneur arrive donc de Paris où il gère plusieurs brasseries.