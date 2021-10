Un célèbre vignoble de Dordogne racheté par un homme d'affaire islandais

Le vignoble des Verdots dans le Bergeracois n'appartient plus à la famille Fourtout. Propriété de la famille depuis quatre générations, un homme d'affaire islandais vient de racheter le domaine. Un choix murement réfléchi par David Fourtout : "C'est la plus grosse décision que j'ai eu a prendre".

C'est un des plus célèbres vignobles du Bergeracois. Le Vignoble des Verdots à Conne de Labarde, chouchouté depuis quatre générations par la famille Fourtout, est racheté par un homme d'affaire islandais Robert Wessman. C'est l'investisseur, déjà propriétaire du Château Saint-Cernin juste à côté, qui est venu voir directement David Fourtout pour lui proposer une offre. Après plusieurs semaines de négociations, la famille a décidé de céder le vignoble de plus de 40 hectares.

David Fourtout désormais ancien propriétaire du Domaine des Verdots à Conne-de-Labarde dans le Bergeracois © Radio France - Emmanuel Claverie

"Ce sera toujours mon bébé"

Tout commence quand un agent immobilier rencontre David Fourtout : "Il m'a dit : j'ai un acheteur pour votre domaine. J'ai répondu : ce n'est pas à vendre mais tout à un prix. Nous avons signé après plusieurs semaines de négociation" explique le vigneron de 52 ans. Il poursuit : "Je ne me sentais pas la capacité de développer mon vignoble encore plus à l'international. J'avais l'impression que certains éléments m'échappaient". David Fourtout a aussi accepté parce qu'aucun de ses quatre enfants ne voulait reprendre la suite : "La décision s'est prise comme ça, je me suis dit pourquoi pas. Si un de mes enfants m'avait dit je veux reprendre, j'aurais arrêté immédiatement les négociations". C'est donc Robert Wessman, un homme d'affaire islandais, qui achète le vignoble : "M. Wessman est un atout considérable pour la région".

Il se sépare du clos des Verdots non sans un petit pincement au cœur : "C'est très lourd, c'est la plus grosse décision que j'ai eu a prendre. Familialement, peut-on se séparer d'un domaine que l'on a monté de toute pièce ? Lors de la signature j'ai dit : je vous vends les Verdots mais surtout je vous les confie" explique David Fourtout.

"Ce sera toujours mon bébé" assure David Fourtout

"On ne veut rien changer"

Robert Wessman reprend le vignoble tel quel : "On ne veut rien changer" assure James de Roany, le nouveau patron du chai. Les sept salariés "formidables" restent en poste dans l'entreprise. Les vins de Bergerac et de Monbazillac proposés ne changeront pas non plus. "Ce que l'on souhaite c'est mieux commercialiser, et commercialiser plus notamment grâce à M. Wessman et son réseau. Nous voulons pousser les exportations vers les Etats-Unis et l'Asie" explique t-il. Aujourd'hui, 250.000 bouteilles sont envoyées à l'étranger par an, l'objectif est concurrencer les vins de Bordeaux et d'exporter 400.000 bouteilles.

David Fourtout vient d'acheter une petite propriété de dix petits hectares "qui jouxte les Verdots et que je pourrais gérer avec ma femme. C'est un écrin de toute petite taille". Le domaine s'appellera Château les Mondérys. Il devrait être sur pied dans deux ans.